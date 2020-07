कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 8 लाखांवर; पाहा कोणत्या राज्यात किती रुग्ण संपूर्ण यादी एका क्लिकवर...

भारतात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा हा 8 लाखाहून अधिक झाला आहे. शनिवारच्या आकडेवारीनुसार, कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांचा देशातील आकडा हा 8 लाख 20 हजार 916 इतका आहे. आतापर्यंत 22, 123 लोकांनी कोरोनामुळे आपला जीव गमावला आहे. 2 लाख 83 हजार 407 रुग्णांवर उपचार सुरु असून 5 लाख 15 हजार 386 रुग्ण बरे झाले आहेत. शनिवारच्या आकडेवारीनुसार कोणत्या राज्यात काय परिस्थिती आहे यावर एक नजर... राज्य एकूण रुग्ण बरे झालेले रुग्ण मृतांची संख्या अंदमान निकोबार 151 83 0 आंध्र प्रदेश 23814 12154 277 अरुणाचल प्रदेश 302 120 2 आसाम 14032 8729 22 बिहार 13944 9816 115 चंडीगड 523 403 7 छत्तीसगड 3675 2903 15 दादरा एवं नगर हवेली/दमन- दीव 411 189 0

दिल्ली 107051 82226 3258 गोवा 2151 1273 9 गुजरात 39194 27718 2008 हरियाणा 19369 14510 287 हिमाचल प्रदेश 1140 846 11 जम्मू काश्मीर 9501 5695 154 झारखंड 32462 208 23 कर्नाटक 31105 12833 486 केरळ 6534 3708 27 लडाख 1055 915 1 मध्य प्रदेश 16341 12232 634 महाराष्ट्र 230599 127259 9667 मणिपुर 1450 799 0 मेघालय 113 66 2 मिझोराम 197 133 0 नागालँड 673 304 0 ओडिशा 11201 7407 52 पुद्दुचरी 1151 584 14 पंजाब 7140 4945 183 राजस्थान 22563 17070 491 सिक्किम 134 72 0 तमिळनाडू 126581 78161 1765 तेलंगणा 30946 18192 331 त्रिपुरा 1776 1338 1 उत्तराखंड 3305 2672 46 उत्तर प्रदेश 32362 21127 862 पश्चिम बंगाल 25911 16826 854

Web Title: corona virus cases india state wise list and all live updates on 11 july 2020