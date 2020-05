म्हणूनच देशावर आली तिसऱ्या लॉकडाऊनची वेळ; स्थिती चिंताजनक

नवी दिल्ली : देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या ४० हजारांच्या घरात पोचली असून मागच्या चोवीस तासांमध्ये आतापर्यंतचे सर्वाधिक म्हणजे ७८ लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. दरम्यान रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याचा दर भारतामध्ये बारा दिवस इतका वाढला असून, मृत्यूचे प्रमाण ३.२ टक्के म्हणजे अन्य कोरोनाग्रस्त देशांपेक्षा सर्वात कमी आहे, असा दावा केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी आज केला. दरम्यान, देशात रुग्णांची संख्या आणि मृतांची संख्या कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळेच दुसऱ्यांदा लॉकडाऊनमध्ये वाढ करण्यात आलीय. देशात 4 मेपासून तिसरा लॉकडाऊन लागू होत असून, त्याची मुदत 17 मेपर्यंत आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप हर्षवर्धन यांनी सांगितले की, कोरोनाच्या चाचण्या करणाऱ्या प्रयोगशाळांची संख्याही वेगाने वाढत असून सध्या ३१० सरकारी आणि १११ खाजगी प्रयोगशाळा सज्ज आहेत. आतापावेतो विविध राज्यांमध्ये १० लाख चाचण्या पूर्ण झाले असून एका दिवसामध्ये ७४,००० चाचण्यांची क्षमता देशाकडे आहे. आरोग्यमंत्री म्हणाले की, काही दिवसांपूर्वी भारताला आयात कराव्या लागणाऱ्या PPE किट व N९५ मास्कचेही उत्पादन देशात वेगाने सुरू झाले आहे. देशात आता दरदिवशी दोन लाखांहून जास्त PPE किटचे उत्पादन होत आहे. केंद्राकडून आतापावेतो ५० लाखांहून जास्त मास्क आणि २० लाखांहून जास्त कीट देण्यात आलेल्या आहेत. ९९ देशांना भारताने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, पेरासिटामॉल या औषधांचा पुरवठा केला आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा देशातील स्थिती

३१९ जिल्हे : कोरोनाचा प्रभाव नाही

२८४ जिल्हे : नॉन हॉटस्पॉट

१३० जिल्हे : हॉटस्पॉट दहा हजारांहून अधिक बरे

देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या चाळीस हजारांपर्यंत, तर मृतांची संख्या तेराशेवर पोहोचली आहे. १११ विदेशी लोकांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. देशातील सक्रिय कोरोनाग्रस्तांचा आकडा २८,०४६ आहे. मागच्या चोवीस तासांमध्ये आतापर्यंतचे सर्वाधिक ७८ रुग्ण दगावले आहेत. बरे होऊन घरी जाणाऱ्यांची संख्या वाढून १०,६३२ वर गेली आहे. यात एक विदेशी नागरिकही आहे.

