बैलाच्या अंत्यसंस्कारासाठी जमले तीन हजार नागरिक अन्...

मदूराई (तमिळनाडू): एका बैलाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या अंत्यसंस्कारासाठी तब्बल तीन हजाराहून अधिक नागरिक जमले. व्हिडीओ आणि फोटोच्या आधारे माहिती समजल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

जगभरात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातला असून, त्याला आटोक्यात आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 3 मे पर्यंत लॉकडाऊनची घोषणा केली. शिवाय, सोशल डिस्टंसिंग पाळण्यास सांगितले. पण, अनेक ठिकाणी नागरिक नियमांचे उल्लंघन करताना दिसत आहेत. यामुळे पोलिसांना कारवाई करावी लागत आहे. देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा वाढून 12,000 च्या वर गेला असून, आतापर्यंत 400 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

जिल्हाधिकारी टी. जी. विजय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मदुराईतील एका बैलाच्या अंत्यसंस्कारासाठी 12 एप्रिल रोजी हजारो नागरिक उपस्थित होते. याप्रकरणी लॉकडाऊनचे उल्लंघन केलेल्या तब्बल 3 हजार नागरिकांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. व्हिडीओ आणि फोटोच्या आधारे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Total 3000 cases have been registered till date by Tamil Nadu Police for violating #CoronavirusLockdown in Madurai, this includes cases against few people who attended funeral of a bull in a village in Madurai on April 12: Madurai District Collector TG Vinay pic.twitter.com/Brlraf3sNi

— ANI (@ANI) April 15, 2020