Coronavirus Update : धोका अजून टळलेला नाही, देशात 24,337 नवे रुग्ण

नवी दिल्ली : Coronavirus in India: देशात कोरोना प्रतिबंधात्मक लशीसंदर्भात सकारात्मक बातम्या येत असल्या तरी कोरोनाचा धोका अद्यापही टळलेला नाही. वेगवेगळ्या भागात कमी-अधिक प्रमाणात कोरोनाचे नवे रुग्ण आजही आढळत आहेत. मागील 24 तासांत देशात 24337 नवे रुग्ण आढळले आहेत. या नव्या आकडेवारीनंतर देशातील कोरोनाग्रस्ताचा आकडा 1,00,55,560 वर पोहचलाय. आतापर्यंत 96,06,111 लाख लोक कोरोनातून बरे झाले आहेत. कोरोनातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची टक्केवारी समाधानकारक आहे. देशातील कोरोना रिकव्हरी रेट 95.53 टक्के इतका आहे. सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार मागील 24 तासांत 333 जणांनी कोरोनामुळे आपला जीव गमावला आहे. त्यामुळे देशातील कोरोना मृतांचा आकडा आता 1,45,810 वर पोहचलाय. देशातील कोरोना मृत्यूदर 1.45 टक्के आहे. नीरव मोदीपेक्षा मोठा घोटाळा ! बँकेला 8000 कोटींचा गंडा घालणाऱ्या माजी खासदाराविरोधात गुन्हा 7 ऑगस्ट रोजी देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या 20 लाख पार झाली गेली होती. 23 ऑगस्टला 30 लाख, 5 सप्टेंबर 40 लाख झाली. 16 सप्टेंबरला देशातील कोरोनाचा आकड्याने 50 लाखांचा टप्पा पार केला होता. ICMR ने दिलेल्या माहितीनुसारस 20 डिसेंबरपर्यंत 16,20,98,329 चाचण्या झाल्या असून यातील 9,00,134 नमुने हे रविवारी करण्यात आली आहे.

