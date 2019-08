न्यायाधीशच म्हणतात, 'न्यायालय भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देते'

पाटणा : न्यायालय भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देत आहे, असा गंभीर आरोप पाटणा उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश राकेश कुमार यांनी केला आहे. खुद्द न्यायाधीशांनीच हे वक्तव्य केल्याने खळबळ उडाली आहे. पाटणा न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी न्या. राकेश कुमार यांना यासंदर्भात नोटीस पाठवत ते कोणत्याही याचिकेवर सुनावणी करणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. राकेश कुमार यांनी आपल्या वरिष्ठांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याबाबत न्या. राकेश कुमार म्हणाले, की पाटणा उच्च न्यायालयाचे प्रशासनच भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना संरक्षण देत आहे. दरम्यान, राकेश कुमार यांनी उच्च न्यायालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने आता यावरून अनेक सवाल उपस्थित केले जात आहेत.

