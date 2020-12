नवी दिल्ली - अयोध्येतील राममंदिराच्या निर्मितीमध्ये सर्वसामान्य देशवासीयांचा थेट सहभाग असावा यादृष्टीने आखणी सुरू असल्याचे विश्‍व हिंदू परिषदेने (विहिंप) म्हटले आहे. मंदिर निर्माण कार्यासाठी देणग्या जमा करण्यासाठी कुपन छापण्यात येणार असून विहिंपतर्फे मकर संक्रांतीपासून (१५ जानेवारी) माघी पौर्णिमेपर्यंत ४ लाख गावांमध्ये देणगी संकलनाची देशव्यापी मोहीम राबविण्यात येईल, असे विहिंपचे उपाध्यक्ष व श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र निर्माण ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी सांगितले. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा राय म्हणाले की, राममंदिराच्या निर्मितीसाठी प्रत्येक रामभक्ताचे सहकार्य घेण्यात येईल. कोणत्याही स्वरूपात मंदिरनिर्माणासाठी काम करू इच्छिणाऱ्यांची नोंदणी सुरू आहे. देशातील सर्व जाती, धर्म व पंथाच्या लोकांच्या सहकार्याने उभारले जाणारे हे राममंदिर प्रत्यक्षात राष्ट्रमंदिर होईल. विहिंपचे कार्यकर्ते ४ लाख गावांतील ११ कोटी कुटुंबाबरोबर प्रत्यक्ष संपर्क साधतील व मंदिरासाठी स्वेच्छेने दिलेली देणगी स्वीकारतील. यासाठी विशेष कुपन्स छापण्यात आली आहेत. यात १० रुपयांची ८ कोटी, १०० रुपयांची ४ कोटी व १००० रुपयांची १२ लाख कुपन जारी करण्यात येणार आहेत. कुपन घेणाऱ्यांना राममंदिराचे चित्रही भेट देण्यात येईल. सावधगिरीचा उपाय म्हणून विहिंपच्या कार्यकर्त्यांकडूनच देणगीदारांनी कुपन्स घ्यावीत असे आवाहन विहिंपने केले आहे. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा विशेष दगडांचा वापर

अयोध्येत प्रस्तावित मंदिर निर्माणाची तयारी वेगाने सुरू असल्याचे सांगून राय म्हणाले, की संपूर्ण मंदिर विशेष दगडांनी उभारले जाईल. प्रत्येक मजला २० फूट उंचीचा, ३६० फूट लांबीचा व २३५ फूट रुंदीचा असेल. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई व गुवाहाटीहून आलेले आयआयटी, सीबीआरआय, एल अँड टीचे तज्ज्ञ मंदिराच्या भक्कम पायाच्या आराखड्याविषयी चर्चा करत आहेत. लवकरच पायाचे स्वरूप सर्वांसमोर जाहीर केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

