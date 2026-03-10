Court News: जिजूने छेड काढली म्हणून गोंधळ; कोर्टात मेहुणीची धक्कादायक कबुली... “ते फक्त स्वप्न होतं!” ७ वर्षांनी एअरफोर्स जवान निर्दोष

सात वर्षांनंतर न्यायालयाने हवाई दलातील एका कर्मचाऱ्याला निर्दोष घोषित केले. अल्पवयीन मेहुणीचा विनयभंग केल्याच्या गंभीर आरोपाखाली खटला चाललेल्या या व्यक्तीला आता पूर्ण मुक्तता मिळाली आहे. मुख्य पुरावा समोर आला तोच पीडितेच्या जबानीतून, ज्यात तिने स्पष्ट सांगितले की हा प्रकार प्रत्यक्षात कधीच घडला नव्हता. तो केवळ तिच्या स्वप्नाचा भाग होता..घटना २०१९ च्या आसपासची आहे. पीडित मुलगी झोपेत असताना तिच्या बहिणीच्या नवऱ्याने तिला पकडून नेल्याची, तिचा विनयभंग केल्याची आणि तिच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवल्याची तक्रार प्रथम नोंदवण्यात आली. तिचे वडील यांनी नौबस्ता पोलीस ठाण्यात ही तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर सुमारे पाच महिन्यांनी प्रकरण अधिकृतपणे नोंद झाले. या आधारे हवाई दलातील कर्मचाऱ्यावर चार गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते. त्यात पीडितेवर हल्ला करणे, तिची बदनामी करणे, तिचा विनयभंग करणे आणि लैंगिक शोषण करणे अशा गुन्ह्यांचा समावेश होता. १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी विशेष न्यायाधीशांच्या पॉस्को कोर्टाने या आरोपांची पुष्टी केली..CJI Suryakant सकाळी पेपर… संध्याकाळी याचिका! सीजेआय सूर्यकांत यांच्या एका वाक्याने उघड झाला मोठा ‘खेळ’.प्रक्रियेदरम्यान सत्य समोरमात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान सत्य समोर आले. डिसेंबर २०२१ मध्ये पीडित मुलीने आपला जबाब नोंदवला. तिने सांगितले, “त्या रात्री साडेनऊ वाजता मी अँटीबायोटिक्स घेतल्यानंतर झोपले होते. स्वप्नात मला वाटले की माझ्या जीजाजीने मला पकडले आहे. मी घाबरून अलार्म वाजवला. माझी बहीण धावत आली आणि आम्ही रुग्णालयात गेलो. पण हे सगळे केवळ स्वप्न होते. वास्तवात असे काहीही घडले नव्हते.” ती स्वतः भ्रमात होती, असे तिने स्पष्ट केले. पीडितेचे वडील आणि मोठी बहीण यांनीही न्यायालयात हे मान्य केले की संपूर्ण प्रकरण भ्रमातून निर्माण झाले होते..आरोपीला मोठा दिलासाया जबाबामुळे आरोपीला मोठा दिलासा मिळाला. त्याचे वकील करीम अहमद सिद्दीकी यांनी सांगितले की, पीडितेच्या स्पष्ट कबुलीने खटल्याचे स्वरूपच बदलले. त्यामुळे विशेष न्यायाधीशांनी शनिवारी आरोपीला पूर्ण निर्दोष मुक्त केले. खटला सुरू असताना आरोपीला १९ दिवस तुरुंगवास भोगावा लागला होता. पूर्वीच्या जबाबामुळे हा काळ त्याला काढावा लागला, पण आता तो मुक्त आहे. सध्या ते पुण्यात कारपोरल (Corporal) पदावर कार्यरत आहे..आरोपीला सात वर्षांच्या कालावधीनंतर न्यायआरोपीला सात वर्षांच्या कालावधीनंतर न्याय मिळाला. त्याच्या कुटुंबीयांसह हवाई दलातील सहकाऱ्यांनीही या निकालाचे स्वागत केले आहे. प्रकरणात कोणताही राजकीय किंवा इतर दबाव नव्हता, केवळ सत्याच्या आधारे न्याय झाला, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले..न्यायपालिकेचे रक्त सांडले, हा सुनियोजित डाव; CJI Suryakant यांचे धक्कादायक वक्तव्य, NCERT वाद पेटला! सरकारचे वकील स्तब्ध!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.