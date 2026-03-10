देश

Court News: जिजूने छेड काढली म्हणून गोंधळ; कोर्टात मेहुणीची धक्कादायक कबुली... “ते फक्त स्वप्न होतं!” ७ वर्षांनी एअरफोर्स जवान निर्दोष

Court Acquits Air Force Corporal After Victim Admits Molestation Claim Was Based on a Dream: सात वर्षांपासून सुरू असलेल्या विनयभंग प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; पीडितेने न्यायालयात कबुली दिली की संपूर्ण घटना स्वप्नात घडल्याचा गैरसमज होता, त्यानंतर हवाई दलाच्या कारपोरलला अखेर निर्दोष मुक्तता.
सात वर्षांनंतर न्यायालयाने हवाई दलातील एका कर्मचाऱ्याला निर्दोष घोषित केले. अल्पवयीन मेहुणीचा विनयभंग केल्याच्या गंभीर आरोपाखाली खटला चाललेल्या या व्यक्तीला आता पूर्ण मुक्तता मिळाली आहे. मुख्य पुरावा समोर आला तोच पीडितेच्या जबानीतून, ज्यात तिने स्पष्ट सांगितले की हा प्रकार प्रत्यक्षात कधीच घडला नव्हता. तो केवळ तिच्या स्वप्नाचा भाग होता.

