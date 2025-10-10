Chief Justice Bhushan Gavai: ‘त्या’ घटनेने धक्काच; पण आता विसरलो: न्या. गवई

नवी दिल्ली : माथेफिरू वकिलाने सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना भर न्यायालयामध्ये बूट फेकून मारण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर देशभर खळबळ निर्माण झाली होती. याप्रकरणावर आता गवई यांनी जाहीर भाष्य केले आहे..‘‘ त्या घटनेमुळे मला आणि सहकारी न्या. के. विनोदचंद्रन यांना मोठा धक्का बसला होता पण आम्ही त्या घटनेला विसरलो आहोत,’’ असे त्यांनी नमूद केले. राकेश किशोर (वय ७१) या माथेफिरू वकिलाने सनातन धर्माच्या नावाने घोषणा देत सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला होता..या घटनेचा सर्वस्तरांतून निषेध करण्यात आला होता. संबंधित वकिलावरील कारवाईबाबत न्या. उज्जल भुयान यांनी वेगळे मत मांडले. ‘‘ या घटनेवर माझे वैयक्तिक मत आहे. ते सरन्यायाधीश असून विनोदाचा भाग नाहीत..भर न्यायालयामध्ये गवई यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला असल्याने दोषीवर कारवाई करायला हवी होती,’’ असे भुयान म्हणाले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही संबंधित वकिलाचे कृत्य अक्षम्य असल्याचे नमूद केले. न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान आज ‘त्या’ प्रसंगाला उजाळा मिळाला..देवानं माझ्याकडून करुन घेतलं, गवईसुद्धा सनातनी; राकेश किशोरनं सरन्यायाधीशांवर बूट का फेकला?.राकेश किशोर यांचे सदस्यत्व रद्दमाथेफिरू वकील राकेश किशोर यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. किशोर यांनी केलेले कृत्य गंभीर स्वरूपाचे असल्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘बार असोसिएशन’कडून सांगण्यात आले. किशोर यांच्या न्यायालयातील प्रवेशावरही बंदी घालण्यात आली आहे. बंगळूर येथे त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.