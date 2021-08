‘शिव’ मुख्यमंत्री; कोरोनाचा धोका नाही

भोपाळ (पीटीआय) : मध्य प्रदेशात (MP) ‘शिव’ (शिवराजसिंह चौहान) (Shivraj Singh Chouhan) मुख्यमंत्री तर ‘विष्णू’ (विष्णू दत्त) (Vishnu Dutt) भाजप (BJP) प्रदेशाध्यक्ष आहेत. त्यामुळे, राज्याला कोरोना (corona) विषाणू कोणताही धोका पोचवू शकत नाही, असे वादग्रस्त वक्तव्य भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तरुण चुग यांनी ट्विटरवरून केले. (COVID-19 cant harm MP where Shiv is CM said Tarun Chugh has)

‘शिव’ मुख्यमंत्री आणि ‘विष्णू’ प्रदेशाध्यक्ष असताना कोरोना मध्य प्रदेशचे नुकसान कसे करू शकेल, असे ट्विट त्यांनी केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे भाजप कार्यकर्त्यांना कोरोना काळात स्वयंसेवा करण्यासाठी व इतर आरोग्यविषयक प्रशिक्षण देण्यासाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी चुग मध्य प्रदेशात आले होते. त्यावेळी, येत्या डिंसेबरपर्यंत देशभरात कोरोना लशीचे १३५ कोटी डोस पुरविले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, चुग यांच्या वक्तव्यावरून काँग्रेसने त्यांच्यावर टीकेची झोड उठविली. मध्य प्रदेशात यावर्षी जानेवारी ते मे दरम्यान कोरोनामुळे तीन लाखांहून अधिक जणांचे मृत्यू झाले. मात्र, भाजप नेते अशा प्रकारची वक्तव्ये करून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून पाठ थोपटून घेण्यात धन्यता मानत आहेत, असे टीकास्त्र काँग्रेसचे प्रवक्ते भूपेंद्र गुप्ता यांनी सोडले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विष्णू दत्त यांनीच भाजप नेते व कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबातील साडेतीन हजार जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे मान्य केल्याचा दावाही त्यांनी केला.

मध्य प्रदेशात कोरोनाचे थैमान सुरू असताना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व भाजप प्रदेशाध्यक्ष विष्णू दत्त कुठे होते? ते निद्रिस्त होते का? भविष्यात ते कोरोनाला कसा आळा घालणार?, असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते भूपेंद्र गुप्ता यांनी उपस्थित केला.