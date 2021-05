मे घातक महिना, ८३,१३५ मृत्यू, २१ दिवसात ७१ लाख रुग्ण

नवी दिल्ली: देशात कोरोना रुग्णांची (India corona patient) संख्या हळूहळू कमी होतेय. पण दुसऱ्या लाटेत कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला. मे महिन्याच्या पहिल्या २१ दिवसांवर नजर टाकल्यानंतर ही गोष्ट लक्षात येईल. आकेवाडीवर नजर टाकली, तर मे महिना सर्वात घातक (may deadliest month) ठरला म्हणायला हरकत नाही. मे महिन्यात संपूर्ण देशात कोरोना रुग्णांची संख्या ७० लाखाच्या पुढे गेली. एप्रिल महिन्यात ६९.४ लाख कोरोना रुग्णांची नोंद झाली होती. (Covid-19 May deadliest month with 71 lakh+ cases in 21 days)

मे महिन्याच्या पहिल्या २१ दिवसातच ७१.३ लाख नागरिकांना करोनाची बाधा झाली. मे महिन्यात कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूचे प्रमाणही खूपच वेदनादायी आहे. आतापर्यंत ८३ हजार १३५ नागरिकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. एप्रिल महिन्यात ४८ हजार ७६८ मृत्यू झाले होते. आतापर्यंत मे महिन्यात दरदिवशी सरासरी ४ हजार मृत्यू झाले आहेत.

भारतात सध्या दररोज २.५० लाखाच्या घरात कोरोना रुग्णांची नोंद होतेय. कोरोना रुग्णवाढ ३५ टक्क्यापर्यंत पोहोचली होती, ती आता हळूहळू कमी होतेय. कोरोना रुग्णसंख्या कमी होतेय. पण मृत्यूदर अजूनही जास्तच आहे. शुक्रवारी ३ मे नंतर पहिल्यांदाच मृत्यूचा आकाडा ३५०० च्या खाली आला. शुक्रवारी ३४७८ रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. गुरुवारी ३,९६८ रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला होता.