Corona Updates: देशातील कोरोना रुग्णांचा आकडा 66 लाखांच्या वर; 24 तासांत 74 हजार 442 नवीन रुग्ण

नवी दिल्ली: भारतातील कोरोना रुग्णांचा आकडा 66 लाखांच्या वर गेला आहे. मागील 24 तासांत देशात कोरोनाने (COVID19) 903 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून 74 हजार 442 नवीन रुग्ण आढळले आहेत.

देशात आतापर्यंत 66 लाख 23 हजार 816 जणांना कोरोनाची बाधा झाली असून त्यातील 55 लाख 86 हजार 704 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. सध्या देशात कोरोनाचे 9 लाख 34 हजार 427 कोरोना रुग्ण सक्रिय आहेत तर 1 लाख 2 हजार 685 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

India's #COVID19 tally crosses 66-lakh mark with a spike of 74,442 new cases & 903 deaths reported in last 24 hours.

देशात मागील 2-3 महिन्यांपासून कोरोनाच्या चाचण्यांचं प्रमाण वाढल्याचं दिसलं आहे. सध्या देशात प्रतिदिन 10 लाख लोकसंख्येमागे 140 कोरोना चाचण्या होत आहेत. ही चाचण्यांची संख्या जागतिक आरोग्य संघटनेने (World Health Organisation) सांगितलेल्या प्रतिदिन चाचण्यांपेक्षा 6 पटीने जास्त आहे. विषेश म्हणजे काही राज्यात देशातील सरासरीपेक्षा जास्त कोरोना चाचण्या होत असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Ministry of Health & Family Welfare) दिली आहे.

