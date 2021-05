कोरोना संकटादरम्यान कुणालाही 'आधार'ची सक्ती नको

नवी दिल्ली : भारतीय आयडेंटीफीकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (Unique Identification Authority of India) ने एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. UIDAI ने म्हटलंय की, आधार कार्डच्या हट्टापायी कुणाही नागरिकाला लस, औषध आणि हॉस्पिटल संदर्भातील कामांसाठी नाकारलं जाऊ शकत नाही. हा आदेश यासाठी काढण्यात आला आहे की, काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की, त्यांच्याकडे आधार कार्ड नसल्याकारणआने त्यांना लसीकरण तसेच इतर अन्य आवश्यक कामांमध्ये प्रचंड अडचणींना सामना करावा लागतो आहे. (Facilities can be provided without Aadhaar)