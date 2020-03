गोमुत्र आणि शेणामुळे कोरोनावर होऊ शकतो उपचार; भाजप आमदाराचा दावा

गुवाहाटी : जगभरातील शास्त्रज्ञ कोरोना व्हायरसवर लस शोधण्याचा प्रय़त्न करत असताना दुसरीकडे आसाममधील भाजप आमदाराने गोमुत्र आणि शेणाचा वापर करून औषध बनविल्यास कोरोना रोखण्यात मदत होईल असा दावा केला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप आसाममधील भाजप आमदार सुमन हरिप्रिया यांनी आज (मंगळवार) विधानभवनात बोलताना असा दावा केला. सुमन हरिप्रिया म्हणाल्या, की गोमुत्र आणि शेणामुळे कॅन्सरसारख्या धोकादायक आजार बरे होऊ शकतात. गोमुत्र आणि शेणाचे फायदे आपल्या सगळ्याला माहिती आहेत. गोमुत्राचा वापर आपण परिसरातील शुद्धीकरणासाठीही करतो. त्यामुळे मला वाटते की गोमुत्र आणि शेणामुळे कोरोनासारखा आजारही बरा केला जाऊ शकतो. चीनमधील वुहान शहरातून या व्हायरसचा प्रसार झाला असून, आतापर्यंत 3 हजारांहून अधिक जणांचा या रोगामुळे मृत्यू झाला आहे. तर, 80 हजारांहून अधिक जणांना या रोगाची लागण झालेली आहे. जगभरातील सुमारे 60 देशांमध्ये या रोगाचे रुग्ण आढळले आहेत. भारतातही या रोगाचे काही रुग्ण सापडले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.

Web Title: Cow urine and cow dung can be used to treat coronavirus says BJP MLA Suman Haripriya