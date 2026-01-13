Winter Trekking : नवीन वर्षात थ्रिल हवंय? मग मित्रांसोबत निघा केदारकांठाला; बर्फातील ट्रेकिंगचा थरार अन् स्वर्गाचा अनुभव!

नवीन वर्षाचे सेलिब्रेशन करण्यासाठी जर तुम्ही एखाद्या शांत आणि तितक्याच रोमांचक ठिकाणाच्या शोधात असाल, तर उत्तराखंडमधील 'केदारकांठा' हे नाव सध्या ट्रेकर्सच्या पसंतीस उतरत आहे. ख्रिसमस आणि न्यू इयरच्या काळात येथे ट्रेकर्सची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. समुद्रसपाटीपासून १२,५०० फूट उंचीवर असलेल्या या शिखरावरून दिसणारा सूर्योदय तुमचा थकवा क्षणार्धात दूर करेल.मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर या ट्रेकची माहिती दिली आहे..सांकरी : ट्रेकची सुरुवात आणि निसर्गाची जादू या ट्रेकचा बेस कॅम्प 'सांकरी' हे छोटेसे गाव आहे. इथपर्यंत तुम्ही रस्ते मार्गे पोहोचू शकता. सांकरीपासून सुरू होणारा १० किलोमीटरचा पायदळ प्रवास तुम्हाला घनदाट जंगले, मखमली गवताची कुरणे आणि बर्फाने माखलेल्या डोंगररांगांमधून घेऊन जातो. वाटेत दिसणारी देवदारची झाडे आणि त्यावरील बर्फाचा थर पाहून तुम्ही हरखून जाल..गोठलेला 'जुडा तलाव' : महादेवाच्या जटांची गाथा या ट्रेकमधील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे 'जुडा तलाव'. हिवाळ्यात हा तलाव पूर्णपणे गोठलेला असतो, इतका की तुम्ही त्याच्यावरून सहज चालू शकता. पौराणिक कथेनुसार, भगवान शंकराने येथे आपल्या जटा सोडल्या होत्या आणि त्यातून निघालेल्या पाण्यापासून हा तलाव तयार झाला, म्हणून याला 'जुडा तलाव' म्हणतात. या तलावाच्या काठी कॅम्पिंग करणे हा एक अविस्मरणीय अनुभव असतो..१२,५०० फुटांवरून हिमालयाचे दर्शन पहाटेच्या वेळी केदारकांठा शिखरावर पोहोचल्यावर तुम्हाला स्वर्गाचा भास होईल. इथून स्वर्गारोहिणी, बंदरपूंछ, कालानाग आणि गंगोत्री यांसारख्या भव्य पर्वत रांगांचे ३६० डिग्री दर्शन घडते. ट्रेकर्ससाठी हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद करण्यासारखा असतो. धार्मिकदृष्ट्याही या जागेला महत्त्व असून बाबा केदार येथे काही काळ वास्तव्यास होते, अशी श्रद्धा आहे..राहण्याची सोय आणि स्थानिक संस्कृती सांकरी गावात पर्यटकांच्या निवासासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. येथे तुम्ही लाकडी घरांमध्ये किंवा 'होम स्टे'मध्ये राहून पहाडी जेवणाचा आस्वाद घेऊ शकता. स्थानिक लोकांचे आदरातिथ्य आणि तिथली संस्कृती तुमच्या सहलीची मजा द्विगुणित करेल..कसे पोहोचाल? डेहराडून रेल्वे स्थानकावरून दररोज सकाळी ८ वाजता सांकरीसाठी बसेस सुटतात. साधारण ९ तासांचा हा प्रवास करून तुम्ही सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सांकरीला पोहोचू शकता. खुद्द उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनीही सोशल मीडियाद्वारे पर्यटकांना या हिवाळी सहलीसाठी देवभूमीमध्ये येण्याचे आमंत्रण दिले आहे.जर तुम्हाला गुडघ्यापर्यंत बर्फात चालण्याचा आनंद घ्यायचा असेल आणि हिमालयाची भव्यता अनुभवायची असेल, तर या नवीन वर्षात केदारकांठा नक्कीच 'मस्ट व्हिजिट' आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.