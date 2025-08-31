देश

Crime News: १० दिवसांत आरोपपत्र, १६ तारखांत सुनावणी पूर्ण; अवघ्या ५८ दिवसांत अत्याच्यार पीडितेला न्याय, पोलिसांचे कौतुक

Swift Justice in Ghazipur: Chargesheet in 10 Days and POCSO Court Verdict in 16 Days | गाझीपूर पोलिसांनी १० दिवसांत आरोपपत्र दाखल केले, १६ तारखांत कोर्टाचा निर्णय; १२ वर्षीय पीडितेला ५८ दिवसांत न्याय, आरोपीला आजीवन तुरुंगवास.
law
lawesakal
Sandip Kapde
Updated on

उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर येथे एका १२ वर्षीय मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणात पोलिसांनी अवघ्या १० दिवसांत आरोपपत्र दाखल केले, तर पॉक्सो कोर्टाने केवळ १६ तारखांत सुनावणी पूर्ण करून आरोपीला आजीवन तुरुंगवासची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात पोलिसांच्या तत्परतेने आणि कोर्टाच्या जलद कारवाईने पीडितेला अवघ्या ५८ दिवसांत न्याय मिळाला. या कामगिरीमुळे गाझीपूर पोलिसांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

Uttar Pradesh
crime
Crime Against Girl

