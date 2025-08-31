Crime News: १० दिवसांत आरोपपत्र, १६ तारखांत सुनावणी पूर्ण; अवघ्या ५८ दिवसांत अत्याच्यार पीडितेला न्याय, पोलिसांचे कौतुक

उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर येथे एका १२ वर्षीय मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणात पोलिसांनी अवघ्या १० दिवसांत आरोपपत्र दाखल केले, तर पॉक्सो कोर्टाने केवळ १६ तारखांत सुनावणी पूर्ण करून आरोपीला आजीवन तुरुंगवासची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात पोलिसांच्या तत्परतेने आणि कोर्टाच्या जलद कारवाईने पीडितेला अवघ्या ५८ दिवसांत न्याय मिळाला. या कामगिरीमुळे गाझीपूर पोलिसांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..प्रकरणाची पार्श्वभूमीहे प्रकरण गाझीपूरच्या बहरियाबाद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गावात घडले. १८ जून २०२५ रोजी दुपारी एक १२ वर्षीय मुलगी घरी एकटी असताना शेजारी राहणारा आरोपी रामअवध तिच्या घरी घुसला आणि तिच्यावर अत्याचार केला. मुलीची आई कामानिमित्त बाहेर गेली होती. ती परत आल्यानंतर तिने आरोपीला रंगेहाथ पकडले आणि तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत आरोपीला अटक केली आणि प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन तपासाला गती दिली..पोलिसांची तत्परता आणि आरोपपत्रगाझीपूर पोलिसांनी या प्रकरणात अतिशय वेगाने तपास केला. अवघ्या १० दिवसांत, म्हणजेच २८ जून २०२५ रोजी, त्यांनी कोर्टात आरोपपत्र सादर केले. गाझीपूरचे पोलीस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा यांनी तपास पथकाचे कौतुक केले आणि जिल्ह्यातील सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांना महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी त्वरित कारवाईचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणात पोलिसांनी संवेदनशीलता आणि व्यावसायिकता दाखवली, ज्यामुळे पीडितेला तात्काळ न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला..Crime News : 'अश्लील रील्स बनवणं बंद कर' म्हटल्याने संतापली पत्नी... पतीवर चाकूने केला हल्ला...धक्कादायक घटना समोर.पॉक्सो कोर्टाची प्रभावी सुनावणीविशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडे यांनी सांगितले की, हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील होते, कारण आरोपीने पीडित मुलीवर वारंवार अत्याचार केले होते. पॉक्सो कोर्टाने याप्रकरणी जलद सुनावणी केली आणि केवळ १६ तारखांत सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या. अभियोजन पक्षाने सात साक्षीदार सादर केले, तर पोलिसांनी पुराव्यांसह मजबूत बाजू मांडली. यामुळे कोर्टाला मागील शुक्रवारी आरोपीला आजीवन तुरुंगवास आणि ४२,००० रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली..कायदेशीर महत्त्वया प्रकरणाने उत्तर प्रदेशातील महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांबाबत पोलिस आणि न्यायालयीन यंत्रणेची गंभीरता अधोरेखित केली . गाझीपूर पोलिसांनी दाखवलेली तत्परता आणि पॉक्सो कोर्टाच्या जलद सुनावणीमुळे समाजात सकारात्मक संदेश गेला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये त्वरित कारवाईमुळे पीडितांना तात्काळ न्याय मिळण्याची आशा निर्माण होते आणि गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होतो..पोलिस अधीक्षकांचा संदेशडॉ. ईरज राजा यांनी सांगितले की, गाझीपूर पोलीस महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांना प्राधान्य देतात. त्यांनी सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकरणांमध्ये त्वरित आणि संवेदनशील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या मते, या प्रकरणातील यशस्वी कारवाईमुळे पोलिसांचा आत्मविश्वास वाढला असून, यापुढेही अशीच प्रभावी कामगिरी करण्याचा त्यांचा मानस आहे.गाझीपूरमधील या प्रकरणाने कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. अवघ्या ५८ दिवसांत पीडितेला न्याय मिळणे हे पोलिस आणि न्यायालयीन यंत्रणेच्या समन्वयाचे आणि कार्यक्षमतेचे उदाहरण आहे. अशा कारवायांमुळे समाजात विश्वास निर्माण होतो आणि गुन्हेगारांवर कठोर कारवाईचा इशारा मिळतो. गाझीपूर पोलिस आणि पॉक्सो कोर्टाच्या या कामगिरीचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे..Crime News: दारूच्या नशेत मित्राचा मित्रावर वार; पैठणखेड्यातील तरुणाचा मृत्यू, चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.