बहीण-भावाच्या पवित्र नात्याला काळिमा! 13 वर्षीय मुलीवर भावाने केला अत्याचार, दोन मित्रांचाही सहभाग; निर्जनस्थळी नेलं अन्...

Legal Actions Under POCSO Act : मिर्झापूरमध्ये १३ वर्षीय मुलीवर चुलत भावासह दोन मित्रांनी सामूहिक बलात्कार केला. पोलिसांनी तिघांना अटक करून POCSO कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. पीडितेची प्रकृती गंभीर आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
UP Crime News : बहीण-भावाच्या पवित्र नात्याला काळिमा फासणारी एक धक्कादायक घटना समोर आलीये. मिर्झापूर जिल्ह्यात घडलेली ही घटना समाजमनाला हादरवून सोडणारी ठरलीये. केवळ १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर तिच्या भावासह त्याच्या दोन मित्रांनी अत्याचार केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

