बहीण-भावाच्या पवित्र नात्याला काळिमा! 13 वर्षीय मुलीवर भावाने केला अत्याचार, दोन मित्रांचाही सहभाग; निर्जनस्थळी नेलं अन्...

UP Crime News : बहीण-भावाच्या पवित्र नात्याला काळिमा फासणारी एक धक्कादायक घटना समोर आलीये. मिर्झापूर जिल्ह्यात घडलेली ही घटना समाजमनाला हादरवून सोडणारी ठरलीये. केवळ १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर तिच्या भावासह त्याच्या दोन मित्रांनी अत्याचार केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. .या प्रकरणी पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना ताब्यात घेऊन पुढील चौकशी सुरू केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मिर्झापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण कोतवाली परिसरातील एका गावात ही घटना घडली. पीडित मुलगी अल्पवयीन असून तिच्या चुलत भावाने खोटं कारण सांगून तिला एका निर्जन ठिकाणी नेलं. तिथं आधीपासूनच त्याचे दोन मित्र उपस्थित होते. काही वेळ गप्पा झाल्यानंतर, भावाने तिच्यावर जबरदस्तीचा प्रयत्न केला. मुलीनं विरोध केल्यानंतर त्याच्या मित्रांनी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. गुन्हा केल्यानंतर आरोपी तिला त्या ठिकाणी सोडून फरार झाले. पीडित मुलगी गंभीर जखमी अवस्थेत सापडली असून स्थानिकांच्या मदतीने तिला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, तिची प्रकृती अद्याप गंभीर असून उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून तपास सुरू केला आहे. पीडितेने दिलेल्या जबाबानुसार, तिचा भाऊ आणि त्याचे दोन मित्र या अमानवी कृत्याला जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी संबंधित तिन्ही आरोपींवर भारतीय दंड संहिता आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला असून त्यांना बालसुधारगृहात दाखल करण्यात आले आहे.