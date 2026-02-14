देश

New Delhi News : आयएएस, आयपीएसच्या महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक जागा रिक्त

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात अखिल भारतीय सेवेच्या सर्वाधिक जागा रिक्त असल्याची माहिती कार्मिक खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली - महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात अखिल भारतीय सेवेच्या सर्वाधिक जागा रिक्त असल्याची माहिती कार्मिक खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

