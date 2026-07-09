UP: छत्रपती शाहूजी महाराज विद्यापीठात राज्यातील पहिले कॅम्पस रुग्णालय; सुमारे ५० लाख नागरिकांना मिळणार दर्जेदार आरोग्यसेवा

उत्तर प्रदेशातील कानपूर आणि आसपासच्या परिसरातील सुमारे ५० लाख नागरिकांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार आरोग्य सुविधा मजबूत करण्यासाठी कानपूरमध्ये दोन अत्याधुनिक रुग्णालये उभारली जात आहेत. सध्या गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण गणेश शंकर विद्यार्थी वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात दाखल होतात. वाढती गर्दी लक्षात घेता आता छत्रपती शाहूजी महाराज विद्यापीठ आणि आयआयटी कानपूर परिसरात नवी रुग्णालये उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. या दोन्ही रुग्णालयांमुळे नागरिकांना अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध होणार आहेत..छत्रपती शाहूजी महाराज विद्यापीठात राज्यातील पहिले कॅम्पस रुग्णालयछत्रपती शाहूजी महाराज विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. विनय पाठक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील स्वतःच्या परिसरात स्वतंत्र रुग्णालय सुरू करणारे हे पहिले विद्यापीठ ठरणार आहे.या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या खर्चातून १०० खाटांचे बहुविशेषज्ञ रुग्णालय उभारण्यात आले आहे.९ जुलै २०२६ रोजी विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांच्या हस्ते या रुग्णालयाचे उद्घाटन होणार आहे.या रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांसोबतच पॅरामेडिकल अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थीही प्रत्यक्ष सेवा देणार असून, त्यांना प्रशिक्षणासोबत प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळणार आहे..आयआयटी कानपूरमध्ये ५०० खाटांचे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयजीटी रोडवरील छत्रपती शाहूजी महाराज विद्यापीठापासून सुमारे तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या आयआयटी कानपूरच्या परिसरात ५०० खाटांचे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय उभारले जात आहे. हे रुग्णालय २०२६ च्या अखेरीस पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.येथे हृदयविकार, कर्करोग तसेच इतर गंभीर आजारांवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उपचार उपलब्ध होतील. प्रगत वैद्यकीय सुविधा तुलनेने कमी खर्चात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..Supreme Court: 'पोलिसांकडे जा, व्यवस्थेवर विश्वास ठेवा', पैगंबरविरोधी वक्तव्य प्रकरणातील याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश.आठ जिल्ह्यांतील नागरिकांना होणार लाभही दोन्ही रुग्णालये प्रमुख महामार्गांशी जोडलेली असल्यामुळे केवळ कानपूर शहरालाच नव्हे, तर आसपासच्या अनेक जिल्ह्यांतील नागरिकांनाही त्याचा थेट फायदा होणार आहे.कानपूर ग्रामीण, कन्नौज, फतेहपूर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा आणि अलीगड या जिल्ह्यांतील रुग्णांना दर्जेदार उपचारांसाठी आता दिल्ली किंवा लखनौसारख्या दूरच्या शहरांमध्ये जाण्याची गरज कमी होणार आहे. त्यामुळे या भागातील आरोग्य सेवेला मोठे बळ मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.