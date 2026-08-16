देश

सायप्रसकडे फक्त पर्यटनस्थळ म्हणून पाहू नका; भारतीय व्यवसायांसाठी मोठी संधी, विराज कुलकर्णींचा दावा

Cyprus as a Gateway for Indian Businesses in Europe : सायप्रस भारतीय व्यवसायांसाठी युरोपचे प्रवेशद्वार ठरू शकतो, तसेच भारताची भांडवली बाजारपेठ, T+1 सेटलमेंट आणि तरुणांसाठीच्या संधींबाबत विराज कुलकर्णींनी महत्त्वाची माहिती दिली.
Cyprus: A Gateway for Indian Businesses to Europe

Cyprus: A Gateway for Indian Businesses to Europe

esakal

Sandip Kapde
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मुंबई : भारताची अर्थव्यवस्था आणि भांडवली बाजार वेगाने विस्तारत असताना भारतीय कंपन्यांसाठी युरोपमध्ये प्रवेश करण्याच्या दृष्टीने सायप्रस महत्त्वाचा ‘गेटवे’ ठरू शकतो, असे मत सायप्रसचे भारतातील मानद वाणिज्यदूत विराज कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. भारत-सायप्रस संबंध, भांडवली बाजार, आर्थिक सेवा, T+1 सेटलमेंट आणि तरुणांसाठी निर्माण होणाऱ्या संधींबाबत त्यांनी AP Globale Digital ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सविस्तर भूमिका मांडली. अपर्णा प्रभुदेसाई यांनी ही मिलाखत घेतली.

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