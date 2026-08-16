सायप्रसकडे फक्त पर्यटनस्थळ म्हणून पाहू नका; भारतीय व्यवसायांसाठी मोठी संधी, विराज कुलकर्णींचा दावा

मुंबई : भारताची अर्थव्यवस्था आणि भांडवली बाजार वेगाने विस्तारत असताना भारतीय कंपन्यांसाठी युरोपमध्ये प्रवेश करण्याच्या दृष्टीने सायप्रस महत्त्वाचा ‘गेटवे’ ठरू शकतो, असे मत सायप्रसचे भारतातील मानद वाणिज्यदूत विराज कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. भारत-सायप्रस संबंध, भांडवली बाजार, आर्थिक सेवा, T+1 सेटलमेंट आणि तरुणांसाठी निर्माण होणाऱ्या संधींबाबत त्यांनी AP Globale Digital ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सविस्तर भूमिका मांडली. अपर्णा प्रभुदेसाई यांनी ही मिलाखत घेतली. .कुलकर्णी यांच्या मते, भारताची सूचीबद्ध भांडवली बाजारपेठ सुमारे 5 ट्रिलियन डॉलरच्या आकाराची असून देशातील एकूण संपत्तीचा मोठा हिस्सा अद्याप सूचीबद्ध झालेला नाही. ही संधी परदेशी गुंतवणूकदारांना भारताकडे आकर्षित करत आहे. कोविडनंतर भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, चार वर्षांत गुंतवणूकदारांची संख्या सुमारे 3.5 कोटींवरून 22 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे..भारताच्या T+1 सेटलमेंट प्रणालीचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. शेअर खरेदी केल्यानंतर पुढील दिवशी तो गुंतवणूकदाराच्या पोर्टफोलिओमध्ये दिसणे म्हणजे T+1 सेटलमेंट. भारताने T+4, T+3, T+2 अशा टप्प्यांतून प्रवास करत T+1 पर्यंत मजल मारली. या बदलामुळे गुंतवणूकदारांचा बाजारावरील विश्वास वाढण्यास मदत झाली, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, भारताने ही प्रणाली स्वीकारल्यानंतर अमेरिका आणि युरोपमधील बाजारांनीही त्याचा पाठपुरावा केला..सायप्रसबाबत बोलताना कुलकर्णी यांनी या देशाची भौगोलिक आणि आर्थिक स्थिती भारतीय व्यवसायांसाठी फायदेशीर असल्याचे सांगितले. सायप्रस हा युरोपियन युनियनचा सदस्य असून भूमध्य समुद्रातील महत्त्वाच्या ठिकाणी आहे. पर्यटन, जहाज व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान आणि सौरऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही संधी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारतीय कंपन्यांनी सायप्रसकडे केवळ स्थानिक बाजारपेठ म्हणून न पाहता युरोप, भूमध्यसागरीय देश आणि इतर बाजारपेठांमध्ये विस्तार करण्यासाठी प्रवेशद्वार म्हणून पाहावे, असे त्यांनी सुचवले..मोबाईल नाही, पुस्तके वाचा; १८ वर्षांपूर्वी मुलांच्या हातात स्मार्टफोन देऊ नका! नितीश भारद्वाज यांचा पालकांना सल्ला.भारत आणि सायप्रस यांच्यातील संबंध गेल्या काही काळात अधिक दृढ झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दोन्ही देशांमध्ये व्यावसायिक आणि विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींच्या देवाणघेवाणीला वेग आला आहे. भारतीय व्यवसायांना सायप्रसमध्ये आपली उत्पादने आणि सेवा आजमावून पाहता येऊ शकतात आणि त्यानंतर व्यापक युरोपीय बाजारपेठेत विस्तार करता येऊ शकतो, असे कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, भारतातील तरुणांसाठी आर्थिक सेवा क्षेत्रात मोठ्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात, असा दावा त्यांनी केला. या क्षेत्राला आगामी काळात मोठ्या संख्येने प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज भासणार असून तरुणांनी कौशल्य, तंत्रज्ञान आणि विशेष प्राविण्यावर भर द्यावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. “एकाच क्षेत्रात विशेष प्राविण्य मिळवण्याचा प्रयत्न करा आणि सर्वोत्तम होण्याचा आत्मविश्वास ठेवा,” असा संदेश त्यांनी तरुणांना दिला..भारताच्या पुढील आर्थिक वाटचालीत तरुण पिढीची भूमिका निर्णायक असेल. संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असून त्यांचा योग्य दिशेने वापर करण्यासाठी कौशल्य, सातत्य आणि उद्योजकीय दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले..आफ्रिकेत Business करायचाय? दक्षिण आफ्रिकेच्या Consul General नी सांगितला ‘गेटवे’ फॉर्म्युला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.