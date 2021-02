Breaking - खासदार मोहनभाई डेलकर यांची मुंबईत आत्महत्या

मुंबई - केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हेवेलीतील खासदार मोहनभाई डेलकर यांचा मृतदेह आढळून आला. प्राथमिक तपासात ही आत्महत्या असल्याचं म्हटलं जातं आहे. खासदार डेलकर यांचा मृतदेह आढळून आल्यानं खळबळ उडाली आहे. अपक्ष खासदार असलेले डेलकर यांचे वय 58 वर्षे इतके होते.

खासदार मोहनभाई डेलकर यांचा मृतदेह हॉटेल सी ग्रीनमध्ये आढळून आला. त्यांच्या मृतदेहाशेजारी गुजरातीमध्ये सुसाइड नोटही सापडली असल्याचं म्हटलं जात आहे. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आला असून मुंबई पोलिस अधिक तपास करत आहेत.

Dadra and Nagar Haveli MP Mohan Delkar allegedly died by suicide at a hotel in South Mumbai. His body has been sent for postmortem. Further investigation is underway. More details awaited. pic.twitter.com/JRuMFTDUoe

— ANI (@ANI) February 22, 2021