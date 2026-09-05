Dahi Handi 2026: २६ सेकंदांत मानवी मनोरा रचला; शिव शक्ती जानकी दल ठरले दहीहंडी स्पर्धेचे विजेते!

रांचीच्या ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदानावर श्रीकृष्ण जन्मोत्सव-२०२६ मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात साजरा करण्यात आला. जन्माष्टमी आयोजन समितीच्या वतीने आयोजित या सोहळ्याला हजारो शहरवासीयांनी उपस्थिती लावली. संपूर्ण मैदान ‘जय श्रीकृष्ण’च्या जयघोषाने दुमदुमून गेले होते.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी स्वतः मटकी फोडून दहीहंडी स्पर्धेचा शुभारंभ केला. दहीहंडी स्पर्धेसोबतच बाल गोपाळ वेशभूषा स्पर्धा आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी उत्सवाला विशेष रंगत आणली..बाल गोपाळांच्या वेशभूषेने जिंकली मनेकार्यक्रमादरम्यान स्थानिक कलाकारांनी भगवान श्रीकृष्णांच्या लीलांवर आधारित नृत्य आणि भजनांचे सादरीकरण केले. यामुळे वातावरण भक्तिमय झाले.लहान मुलांसाठी आयोजित ‘बाल गोपाळ’ वेशभूषा स्पर्धा हेही कार्यक्रमाचे प्रमुख आकर्षण ठरले. चिमुकल्यांनी श्रीकृष्णाच्या बालरूपातील विविध वेशभूषा साकारून उपस्थितांची मने जिंकली. विजेत्या बाल गोपाळांना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले..दहीहंडी स्पर्धेत गोविंदांचा थरारदहीहंडी स्पर्धेत विविध गोविंदा पथकांनी वेगाने मानवी मनोरे रचत मटकी फोडण्याचा प्रयत्न केला. स्पर्धेत अत्यंत चुरशीची लढत पाहायला मिळाली.बालिका गटात राधा राणी गर्ल्स आखाड्याने ३५.२५ सेकंदांत दहीहंडी फोडत प्रथम क्रमांक पटकावला. योगा गर्ल्स, राँचीने ४२.४७ सेकंदांसह दुसरा क्रमांक मिळवला.बालक गटात शिव शक्ती जानकी दलाने अवघ्या २६.०९ सेकंदांत दहीहंडी फोडत विजेतेपद पटकावले. बजरंग दल, मंडरोने २७.१२ सेकंदांत दुसरा क्रमांक मिळवला, तर श्री राम सेवा समितीने ४०.६९ सेकंदांत तिसरा क्रमांक मिळवला..Sangamner Ganeshotsav: गणेशोत्सवात लेझर, प्लाझ्माला ‘नो एंट्री’! जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांचे आदेश; धनिप्रदूषणमुक्त उत्सव होणार.पुढील वर्षी उत्सव आणखी भव्य करण्याचे आश्वासनयावेळी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी उपस्थितांना जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा दिल्या. मोरहाबादी मैदानावरील श्रीकृष्ण जन्मोत्सव दरवर्षी अधिक भव्य आणि शिस्तबद्ध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले..पुढील वर्षी हा उत्सव आणखी व्यापक स्वरूपात आयोजित केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. अशा धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमुळे समाजात प्रेम, बंधुभाव आणि एकोपा वाढण्यास मदत होते, असेही त्यांनी नमूद केले.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यासह काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष केशव महतो कमलेश, माजी प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकूर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी आणि मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.