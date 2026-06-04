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Chardham Yatra: बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिरासमोर 'छैंया-छैंया' गाण्यावर डान्स! मंदिर समिती अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, VIP दर्शनासाठी नवी SOP जाहीर

Badrinath Kedarnath temple committee issues new SOP: चारधामसमोर ‘छैंया-छैंया’ रीलवर संताप; धार्मिक स्थळांचे पावित्र्य, इन्फ्लुएंसर कल्चर आणि भक्तांच्या भावना यांवरून तीव्र चर्चा
Badrinath-Kedarnath Committee Tightens Rules After Viral Dance Video

Badrinath-Kedarnath Committee Tightens Rules After Viral Dance Video

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी सध्या रील (Reels) बनवण्याचे वेड कमालीचे वाढले आहे. मात्र, धार्मिक स्थळांवरील अशाच एका वादग्रस्त रीलमुळे आता नवा वाद उफाळून आला आहे.

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