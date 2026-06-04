सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी सध्या रील (Reels) बनवण्याचे वेड कमालीचे वाढले आहे. मात्र, धार्मिक स्थळांवरील अशाच एका वादग्रस्त रीलमुळे आता नवा वाद उफाळून आला आहे. .चारधाम यात्रेदरम्यान एका कुटुंबाने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री या अत्यंत पवित्र मंदिरांच्या समोर उभे राहून 'छैंया-छैंया' या प्रसिद्ध फिल्मी गाण्यावर चक्क डान्स करत रील बनवली आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून, धार्मिक स्थळांचे पावित्र्य राखण्याची मागणी केली आहे..दरम्यान, या वाढत्या वादाच्या आणि चारधाम यात्रेतील भाविकांच्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर प्रशासनाने व्हीआयपी (VIP) दर्शनाचे नियम बदलून नवीन नियमावली (SOP) जारी केली आहे.'छैंया-छैंया' रीलवर वाद आणि प्रियांका चतुर्वेदींचा टोलाव्हायरल व्हिडिओमध्ये एक कुटुंब यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि शेवटी बद्रीनाथ मंदिराच्या अगदी समोर फिल्मी गाण्यावर थिरकताना दिसत आहे. यावर सोशल मीडिया यूजर्सनी संताप व्यक्त करत म्हटले आहे की, "चारधाम ही केवळ पर्यटन स्थळे (Tourist Places) नसून कोट्यवधी हिंदूंच्या आस्थेचे केंद्र आहेत. अशा ठिकाणी मनोरंजनाचे व्हिडिओ बनवणे हे परंपरांच्या विरोधात आहे.".या वादात शिवसेना नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनीही उडी घेत तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. "धार्मिक स्थळांचे रूपांतर 'इन्फ्लुएंसर कल्चर' (Influencer Culture) आणि सोशल मीडिया हॉटस्पॉटमध्ये करणे कितपत योग्य आहे?" असा सवाल आता या व्हिडिओमुळे उपस्थित केला जात आहे. मात्र, काही लोकांनी "हा केवळ आठवणी जतन करण्याचा एक कौटुंबिक मार्ग आहे," असे म्हणत व्हिडिओची बाजूही घेतली आहे..गर्दीमुळे VIP दर्शनाचे नियम बदलले; आता लागणार ११०० रुपये शुल्कचारधाम यात्रेसाठी सध्या केदारनाथ आणि बद्रीनाथ धाममध्ये भाविकांची विक्रमी गर्दी होत आहे. यामुळे देवाच्या दर्शनासाठी भाविकांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत असून मोठी गैरसोय होत आहे. हे आव्हान लक्षात घेऊन 'बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीने' व्हीआयपी आणि प्रोटोकॉल दर्शनाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत..फक्त अधिकृत व्यक्तींनाच सवलत: आता केवळ अधिकृत सरकारी प्रोटोकॉल असलेल्या व्यक्तींनाच मोफत व्हीआयपी दर्शनाची सुविधा मिळेल.११०० रुपयांचे शुल्क: जर इतर कोणत्याही सामान्य भाविकाला बद्रीनाथमध्ये व्हीआयपी दर्शन घ्यायचे असेल, तर त्याला ११०० रुपये शुल्क द्यावे लागेल. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असेल आणि यासाठी रीतसर पावती दिली जाईल.नवे कार्यालय: या सशुल्क दर्शनासाठी 'नीलकंठ विश्रामगृह' येथे एक नवीन व्हीआयपी कार्यालय आणि प्रोटोकॉल कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेची जबाबदारी विविध विभागांसह भारतीय सैन्याच्या (Indian Army) अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे..दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्थासामान्य भाविकांची कोंडी फोडण्यासाठी आणि ज्येष्ठ नागरिक तसेच दिव्यांग (Disabled) भाविकांना सुलभ दर्शन मिळावे म्हणून विशेष नियम करण्यात आले आहेत. या भाविकांना आता 'गेट नंबर २' मधून प्रवेश दिला जाईल. या गेटमधून केवळ वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि मंदिर समितीने चिन्हांकित केलेल्या विशेष श्रेणीतील भाविकांनाच सोडले जाईल, जेणेकरून त्यांना कोणत्याही त्रासाशिवाय दर्शन घेता येईल..\rचारधाम यात्रेतील गर्दी आणि रील संस्कृतीवरून सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. प्रशासनाने लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळे सामान्य भाविकांना मात्र मोठा दिलासा मिळाल्याचे पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.