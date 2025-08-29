देश

भरसभेत पंतप्रधान मोदींच्या आईला शिवीगाळ; मोहम्मद रिझवींनी वापरले अपशब्द, भाजपची काँग्रेसविरोधात आक्रमक भूमिका

Arrest of Mohammad Rizvi in Darbhanga: Full Case Details - दरभंग्यातील वादग्रस्त वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण तापले
PM Narendra Modi
PM Narendra Modiesakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

दरभंगा (बिहार) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या आईबद्दल अयोग्य आणि अपमानास्पद भाषा वापरणाऱ्या व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली आहे. मोहम्मद रिझवी उर्फ ‘राजा’ असे आरोपीचे नाव असून, तो दरभंगा जिल्ह्यातील सिंहवाडा पोलीस ठाण्याच्या भोपुरा गावचा रहिवासी आहे.

Loading content, please wait...
Rahul Gandhi
Narendra Modi
police case
Bihar Politics
Amit Shah

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com