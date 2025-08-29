भरसभेत पंतप्रधान मोदींच्या आईला शिवीगाळ; मोहम्मद रिझवींनी वापरले अपशब्द, भाजपची काँग्रेसविरोधात आक्रमक भूमिका

दरभंगा (बिहार) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या आईबद्दल अयोग्य आणि अपमानास्पद भाषा वापरणाऱ्या व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली आहे. मोहम्मद रिझवी उर्फ ‘राजा’ असे आरोपीचे नाव असून, तो दरभंगा जिल्ह्यातील सिंहवाडा पोलीस ठाण्याच्या भोपुरा गावचा रहिवासी आहे..काय आहे प्रकरण?बुधवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या मतदार हक्क यात्रादरम्यान दरभंग्यातील सिमरी परिसरात स्वागत मंच उभारण्यात आला होता. या मंचावरून रिझवीने पंतप्रधान मोदींच्या आईला उद्देशून शिवीगाळ केली. हा धक्कादायक प्रकार सार्वजनिक ठिकाणी घडल्यामुळे उपस्थितांमध्ये संताप पसरला. काही तासांतच त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि मोठा वाद पेटला..या प्रकारानंतर भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली असून, काँग्रेस आणि महाआघाडीच्या नेत्यांकडून माफीची मागणी केली जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यापासून उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरींपर्यंत अनेक नेत्यांनी या घटनेचा निषेध केला आहे..एफआयआर नोंदवून कारवाईया प्रकरणात सिमरी पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला. गुरुवारी मध्यरात्री पोलिसांनी छापा टाकून आरोपीला अटक केली. सध्या त्याची चौकशी सुरू असून, शुक्रवारी अधिकृत पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे..काँग्रेस नेते मोहम्मद नौशाद यांनी हा स्वागत मंच उभारला होता. घटनेनंतर त्यांनी तत्काळ माफी मागितली असली तरी वाद शांत झाला नाही. काँग्रेस आणि राजदच्या मंचावर झालेल्या या प्रकारामुळे राजकीय वातावरण तापले असून, निवडणुकीपूर्वीच नवे वादळ उठले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.