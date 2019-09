DaughtersDay : का साजरा करण्यात येतो, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : भारतात आज (22 सप्टेंबर) DaughtersDay साजरा करण्यात येत असून, सोशल मीडियावर मुलीसोबतचा फोटो शेअर करण्यात जणू काही स्पर्धाच लागली आहे. पण, DaughtersDay आज का साजरा करतात हे जाणून घेऊया.

Daughters should be celebrated everyday, even more so TODAY.#DaughtersDay pic.twitter.com/P9QGGpWtJn — Ajay Devgn (@ajaydevgn) September 22, 2019

मुलींसाठी साजरा करण्यात येत असलेला DaughtersDay जगभरात वेगवेगळ्या दिवशी साजरा करण्यात येतो. आजच्या दिवशी प्रत्येक आई-बाप आपल्या मुलीला आनंदी ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. पण, काही जणांनी या एका दिवसाची गरज काय, असे प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. सप्टेंबर महिन्यातील चौथ्या रविवारी DaughtersDay साजरा करण्यात येतो. त्यामुळे आज हा साजरा होत आहे. तर, WorldDaughtersDay 28 सप्टेंबरला साजरा होईल.

Who knew there was a “#Daughtersday“ I thought it was every day. pic.twitter.com/UmqqaGFQor — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 22, 2019

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ ही मोहिम भारतात सुरु असताना आजचा DaughtersDay हा साजरा होणे आवश्यक आहे. मुलींना जन्मापूर्वीच मारणे, घरगुती हिंसाचार, हुंडा, अत्याचार अशा अनेक घटनांना बळी पडावे लागते. त्यामुळे DaughtersDay मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे.