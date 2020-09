ऑक्सफर्डने थांबवली लशीची ट्रायल; DGCI ने सीरमला पाठवली कारणे दाखवा नोटीस

नवी दिल्ली - ऑक्सफर्ड (Oxford covid-19 Vaccine) आणि 'अ‍ॅस्ट्राझेनेका' (AstraZeneca) यांनी तयार केलेल्या कोरोना लशीच्या पुढच्या मार्गात अडथळा निर्माण झाला आहे. मानवी चाचणीच्या तिसऱ्या टप्प्यात असतानाच लस दिलेली एक व्यक्ती आजारी पडली आहे. त्यामुळे या लसीची चाचणी थांबवण्यात आली असून 'अ‍ॅस्ट्राझेनेका'ने एक निवेदन जारी केले आहे त्यात म्हटलं आहे की, 'हा नेहमीचा अडथळा आहे.' मात्र, चाचणीत सामील झालेला व्यक्तीच्या आजाराबद्दल अद्याप काहीही समजू शकलेले नाही.

दरम्यान, या प्रकारानंतर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. डीजीसीआयने पाठवलेल्या नोटीसीत विचारण्यात आलं आहे की, जोपर्यंत रुग्णाची सुरक्षा निश्चित होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला देण्यात आलेली क्लिनिकल ट्रायलची परवानगी निलंबित का करू नये. अमेरिका, युके, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेत व्हॅक्सिनची ट्रायल थांबवली असताना सीरमने मात्र याची माहिती सेंट्रल लायसनन्सिंग अथॉरिटीला दिली नाही यावरून डीजीसीआयने नाराजी व्यक्त केली असल्याचं वृत्त NDTVने दिलं आहे.

We (Serum Institute of India), were going by DCGI's direction and were not instructed to pause the trials. If DCGI has any safety concerns, we will adhere to their instructions and abide by the standard protocols. pic.twitter.com/u0yaGAU0Eo

— SerumInstituteIndia (@SerumInstIndia) September 9, 2020