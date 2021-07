सलग तिसऱ्या महिन्यात जीएसटी वसुलीत घट

By

नवी दिल्ली - जीएसटीची वसुली (GST Recovery) सलग तिसऱ्या महिन्यात घटली आहे. जूनमध्ये सरकारला (Government) जीएसटीपोटी केवळ ९२८४९ कोटी रुपये मिळाले आहेत. कोरोनामुळे (Corona) राज्यांमध्ये लांबलेली लॉकडाउनसदृश (Lockdown) स्थिती आणि निर्बंधांमुळे आर्थिक उलाढालींना पर्यायाने जीएसटी वसुलीला फटका बसल्याने डिसेंबरपासूनची आतापर्यंतची सर्वात नीचांकी महसूल (Revenue) मिळाला आहे. (Decline in GST Collection for Third Consecutive Month)

जूनमध्ये मिळालेल्या ९२८४९ कोटी रुपये जीएसटीमध्ये केंद्रीय जीएसटीचा हिस्सा १६४२४ कोटी रुपये, राज्यांच्या जीएसटीचा हिस्सा २०३९७ कोटी रुपये, तर आयजीएसटीचा हिस्सा ४९०७९ कोटी रुपये एवढा आहे. यामध्ये, आयातीवरील जीएसटी वसुलीतून मिळालेल्या २५७६२ कोटी रुपयांचाही समावेश आहे. याखेरीज सरकारला ६९४९ कोटी रुपयांचा अधिभारही प्राप्त झाला आहे. ही आकडेवारी ५ जून ते ५ जुलैपर्यंत झालेल्या जीएसटी वसुलीची असल्याचे अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर करदात्यांना जूनमध्ये विवरणपत्र सादरीकरणात १५ दिवसांपर्यंतच्या विलंबासाठी दिलेली सवलत हे त्यामागचे कारण असल्याचेही अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.