Deepak Dalvi Death : मराठी अस्मितेचा ढाण्या वाघ हरपला! म. ए. समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांचे निधन; काही महिन्यांपूर्वीच शरद पवार, जयंत पाटलांनी घेतली होती भेट

बेळगाव : मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी (वय ८४) यांचे मंगळवारी (ता. १७) आजाराने (Maharashtra Ekikaran Samiti Leader Deepak Dalvi Passes Away in Belagavi) निधन झाले. त्यांच्या निधनाबद्दल अनेक मान्यवरांनी शोक व्यक्त केला आहे..सीमालढ्यात सुरुवातीपासून असणाऱ्या दळवी यांनी काही वर्षांपूर्वी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा घेतली होती. तसेच सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी करण्यात आलेल्या अनेक आंदोलनांचे त्यांनी नेतृत्व केले होते. यासह मध्यवर्ती शिवजयंती उत्सव महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून ते अनेक वर्षे कार्यरत होते..मराठा बँकेचे अध्यक्ष आणि संचालक म्हणूनही त्यांनी अनेक वर्षे कार्य केले. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून ते आजारी होते. तसेच काही महिन्यांपूर्वी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, माजी मंत्री जयंत पाटील यांनीही त्यांच्या घरी भेट देऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली होती. मात्र, दोन दिवसांपासून त्यांची प्रकृती ढासळली होती..मंगळवारी दुपारी एक वाजता त्यांचे निधन झाले. याची माहिती मिळाल्यानंतर समितीच्या कार्यकर्त्यांसह पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या घरी धाव घेतली. शहापूर स्मशानभूमी येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किनेकर, निपाणी विभाग समितीचे जयराम मिरजकर, खानापूर तालुका समितीचे अध्यक्ष गोपाळ देसाई, माजी महापौर मालोजी अष्टेकर यांनी श्रद्धांजली वाहिली. महापौर मंगेश पवार यांच्यासह विविध संघ, संस्था यांच्यावतीने पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली. दळवी यांच्या मागे बुलंद आणि कुणाल हे दोन मुलगे, सुना, मुलगी, जावई, नातवंडे असा परिवार आहे. रक्षाविसर्जन गुरुवारी (ता. १९) सकाळी आठ वाजता होणार आहे..शुक्रवारी शोकसभादीपक दळवी यांना श्रद्धाजंली वाहण्यासाठी शुक्रवारी सायंकाळी साडेचार वाजता तुकाराम महाराज सांस्कृतिक भवन, ओरिएंटल शाळा येथे शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.