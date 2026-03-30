Dehradun Zoo: ‘वाघ दत्तक’ घेण्याची भन्नाट संधी! 'या' प्राणीसंग्रहालयाची भन्नाट ऑफर; जाणून घ्या

तुम्हाला प्राण्यांची आवड आहे का? तर मग तुमच्यासाठी एक खूशखबर आहे! उत्तराखंडमधील डेहराडून प्राणीसंग्रहालयाने (Dehradun Zoo) एक अनोखी 'दत्तक योजना' सुरू केली आहे. इथे तुम्ही वाघ, बिबट्यापासून ते अगदी रंगीबेरंगी पक्षी आणि माशांपर्यंत कोणताही प्राणी दत्तक घेऊ शकता..किती आहे खर्च आणि कशी आहे प्रक्रियासोशल मीडियावर सध्या एका व्हिडिओमुळे या प्राणीसंग्रहालयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या योजनेचा उद्देश प्राण्यांचे संरक्षण आणि त्यांच्या देखभालीसाठी जनतेचा सहभाग वाढवणे हा आहे.प्राणी दत्तक घेणे म्हणजे नक्की काय?दत्तक घेणे याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही त्या प्राण्याला घरी घेऊन जाऊ शकता. याचा अर्थ असा आहे की, तुम्ही त्या प्राण्याला 'स्पॉन्सर' (Sponsor) करत आहात. तुम्ही दिलेले पैसे त्या प्राण्याच्या खाण्यापिण्यासाठी, वैद्यकीय उपचारांसाठी आणि त्याच्या पिंजऱ्याच्या देखभालीसाठी वापरले जातात..किती आहे खर्च? (दत्तक दरपत्रक)प्राणीसंग्रहालयाने प्रत्येक प्राण्यासाठी वेगवेगळे दर निश्चित केले आहेत. तुमच्या बजेटनुसार तुम्ही प्राणी निवडू शकता:प्राणी / पक्षी वार्षिक दत्तक शुल्क (अंदाजे)वाघ (Tiger) ५०,००० रुपयेबिबट्या (Leopard) २५,००० रुपयेसाप (Snake) २०,००० रुपयेमगर / मकाऊ पक्षी १५,००० रुपयेमोर / घुबड / गिधाड / मासे १०,००० रुपयेकासव / हरीण / इमू ५,००० रुपये.दत्तक घेतल्यावर तुम्हाला काय मिळेल?प्राणीसंग्रहालयाकडून तुम्हाला अधिकृत 'दत्तक प्रमाणपत्र' दिले जाते. त्या प्राण्याच्या पिंजऱ्याबाहेर तुमचे किंवा तुमच्या संस्थेचे नाव लावले जाते. काही वेळा प्राणीसंग्रहालयाकडून मोफत प्रवेश पास किंवा विशेष कार्यक्रमांची निमंत्रणेही दिली जातात..प्राणीसंग्रहालयाबद्दल माहिती• ठिकाण: डेहराडूनमधील मसूरी रोडवर 'मालसी' (Malsi) भागात हे प्राणीसंग्रहालय आहे.• वेळ: सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत (सोमवारी बंद असते).• भेट देण्यासाठी उत्तम काळ: ऑक्टोबर ते मार्च हा काळ अतिशय आल्हाददायक असतो..कसे पोहोचायचे?• विमानाने: जवळील विमानतळ 'जॉली ग्रँट' ३० किमी अंतरावर आहे.• रेल्वेने: डेहराडून रेल्वे स्टेशनवरून रिक्षा किंवा टॅक्सीने सहज पोहोचता येते.• रस्त्याने: हे प्राणीसंग्रहालय मुख्य रस्त्यावर असल्याने बस किंवा खाजगी वाहनाने जाणे सोपे आहे.वन्यजीव प्रेमींमध्ये या योजनेची मोठी क्रेझ पाहायला मिळत आहे. आपल्या वाढदिवसाला किंवा प्रिय व्यक्तीच्या स्मरणार्थ प्राणी दत्तक घेण्याचा कल आता वाढत आहे.