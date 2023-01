Delhi Girl Accident : अपघातानंतर अंजली घरी गेली होती; मैत्रिणीच्या जबाबाने खळबळ

By

Death of Anjali Singh in New Delhi

नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला अगदी पहाटे दिल्लीमध्ये पुन्हा एक हादरवून सोडणारी घटना घडली. एका तरुणीला कारने १३ किलोमीटर फरफटत नेलं. कारमध्ये पाच जण होतं. ही कार वेगवेगळ्या चार पोलिस ठाण्यांसमोरुन गेली पण कुणालाही पत्ता लागला नाही. घटनेमध्ये पीडित तरुणीचा दुर्दैवीपणे मृत्यू झाला.

या प्रकरणामध्ये आता मृत अंजलीच्या मैत्रिणीने माहिती दिली आहे. पोलिसांनी या तरुणीचा जबाब नोंदवला आहे. ही मैत्रीण सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हॉटेलबाहेर दिसली होती. हीच तरुणी स्कुटीवर अंजलीसोबत होती.

मीडिया रिपोर्टनुसार, मृत अंजलीची मैत्रीण निधीने सांगितलं की, संपूर्ण चूक ही कार चालकांची होती. कारने धडक दिल्यानंतर अंजली घाबरली होती. धडकेनंतर ती कारच्या बाजूला पडली. स्कुटीवरुन पडल्यानंतर अंजलीला किरकोळ जखम झाली. त्यानंतर ती उठून घरी गेली.

अंजलीची मैत्रीण निधी हिच्या जबाबाकडे अत्यंत गांभीर्याने बघितलं जातंय. अपघात झाला, हा मुद्दा दिल्ली पोलिस घटनेच्या पहिल्या दिवसापासून सांगत आहे. परंतु आता निधीचा जबाब आणि आरोपींचा जबाब पडताळून पाहिला जात आहे. अंजलीच्या पीएम रिपोर्टमध्ये तिच्यावर अत्याचार झाला नसल्याचं सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात येतंय. मात्र याबाबतची पुष्टी झालेली नाही.

ज्या कारने पीडित मृत तरुणीला फरफटत नेलं, ती कार काही तासांपूर्वीच आरोपींनी एका मित्राकडून घेतली होती. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि डिजिटल पुराव्यांवरुन टाईमलाईन बनवण्याचं ठरवलं आहे. त्यासाठी आरोपींना घटनास्थळी घेऊन जावं लागले. पोस्टमार्टम रिपोर्टनंतर आरोपींवर कलम वाढवली जाणार आहेत.

ही घटना १ जानेवारी रोजी पहाटे २ ते ४ वाजण्याच्या दरम्यान घडली. घटनास्थळी पोलिसांना एक स्कुटी आणि बुट मिळाला होता. ही स्कुटी रेखा नावाच्या महिलेच्या नावावर होती. तिने ही स्कुटी पाच वर्षांपूर्वीच विकलेली होती.