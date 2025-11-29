देश

Delhi Blast: डॉ. शाहीनच्या फ्लॅटमधून मिळाले १८ लाख, सोन्याची बिस्कीटं अन् परदेशी चलन; लव्ह अफेअरचा झाला खुलासा

NIA reveals suspected terror network, love affair and financial trail linked to Dr. Shaheen: डॉक्टर शाहीन हिने मोठ्या प्रमाणावर माया जमा केली होती. याचा वापर देशात दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी केला जाणार होता, हे उघड आहे.
संतोष कानडे
नवी दिल्लीः दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदची महिला विंग कमांडर डॉक्टर शाहीन चार वर्षे सौदी अरेबियात राहिलेली आहे. २०१४ ते २०१८ या काळात तिने सौदी अरेबियातल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रोफेसर म्हणून नोकरी केली. २०१८ मध्ये भारतात परतल्यानंतर २०२१ पर्यंत तीन वर्षे तिने काहीच केलेलं नव्हतं, ती घरातच असायची.

