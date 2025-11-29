Delhi Blast: डॉ. शाहीनच्या फ्लॅटमधून मिळाले १८ लाख, सोन्याची बिस्कीटं अन् परदेशी चलन; लव्ह अफेअरचा झाला खुलासा

नवी दिल्लीः दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदची महिला विंग कमांडर डॉक्टर शाहीन चार वर्षे सौदी अरेबियात राहिलेली आहे. २०१४ ते २०१८ या काळात तिने सौदी अरेबियातल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रोफेसर म्हणून नोकरी केली. २०१८ मध्ये भारतात परतल्यानंतर २०२१ पर्यंत तीन वर्षे तिने काहीच केलेलं नव्हतं, ती घरातच असायची..तीन वर्षात दहशतवादाचं नेटवर्क पसरवलं२०२१ मध्ये डॉक्टर शाहीनने फलाह युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रोफेसर म्हणून नोकरी मिळवली. तपास यंत्रणांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा ती सौदी अरेबियातून माघारी परतली तेव्हा ती दहशवाद्यांच्या संपर्कात आलेली होती. त्यातच ती वर्षे कुठेही जॉब करीत नव्हती त्यामुळे दहशतवादाचं काम जोमाने करु लागली. शाहीनने स्वतःचं नेटवर्क वाढवलं होतं. याच काळात तिला मोठ्या प्रमाणात टेरर फंडिंग मिळालं होतं..Winter Diet & Fitness Tips: थंडीच्या दिवसांत भूक वाढते आणि वजनही; पण 'हे' बदल केले तर एन्जॉय करता येतं हिवाळ्यातलं खाणं.डॉ. मुजम्मिल आणि शाहीन यांच्यात जवळीक वाढली२०२१ मध्ये अल फलाह युनिव्हर्सिटीमध्ये काम सुरु केल्यानंतर शाहीनने व्हाईट कॉलर टेरर मॉड्यूलच्या माध्यमातून इतरही डॉक्टरांशी संपर्क केला. याच काळत ती मुजम्मिलच्या फारच जवळ गेली. दोघांमध्ये जवळीक वाढली आणि प्रेम जुळलं. एवढंच नाही तर लग्न करण्यापर्यंत विषय गेलेला होता. आपलं नेटवर्क वाढवणं आणि इतर लोकांना यामध्ये सहभागी करुन घेणं, हाच यामागचा उद्देश होता.या प्रकरणात आतापर्यंत जम्मू काश्मीर पोलिस आणि दिल्ली स्पेशल सेलच्या टीमने तपास केला आहे. तपास यंत्रणांनी अल फलाह विद्यापीठात डॉक्टर शाहीनच्या फ्लॅट नंबर ३२ च्या लॉकरची तपासणी केली. येथे टीमला एक डिजिटल लॉकरही मिळालं होतं, ते सुरुवातीला उघडण्यास अपयश आलेलं. गुरुवारी रात्री एनआयएच्या टीमने डॉक्टर शाहीनला स्पॉटिंगसाठी नेलं तेव्हा तिच्याकडून हे डिजिटल लॉकर उघडलं..Sangali District-Level Divyang : दिव्यांगांसाठी मोठी दिलासादायक घोषणा! तालुकास्तरावर उभारणार स्वतंत्र दिव्यांग भवन सीईओ नरवाडे यांचा निर्णय.लॉकर उघडल्यानंतर त्यात अनेक पॅकेट्स दिसले, त्यात पोलिसांना ५००च्या भरपूर नोटा सापडल्या. सर्व पॅकेट्स उघडल्यानंतर आत १८.५० लाख रुपयांची रोख रक्कम, सोन्याची दोन बिस्कीटं, दागिने सापडले. सोन्याचं वजन ३०० ग्राम इतकं होतं. सोबत सौदी अरेबियातली करन्सीही सापडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.