Delhi Blast: 6 डिसेंबर रोजी मोठ्या हल्ल्याची तयारी, पण 10 नोव्हेंबरलाच केला स्फोट; दहशतीच्या डॉक्टरांचा कट कसा फसला?

Delhi Red fort blast: दिल्ली बॉम्बस्फोटाचा तपास जसा पुढे जातोय, तसे अनेक धक्कादायक समोर येत आहेत. i20 कारचा चालक आणि संशयित दहशतवादी डॉक्टर उमर नबी हा ६ डिसेंबर रोजी म्हणजेच बाबरी मशीद पाडल्याच्या ऐतिहासिक दिवशी मोठ्या हल्ल्याची तयारी करीत होता. त्या माध्यमातून तो दिल्लीला मोठा हादरा देणार होता..सूत्रांच्या माहितीनुसार, फरीदाबादमध्ये पकडलेल्या ८ संशयितांच्या चौकशीमध्ये हा खुलासा झाला आहे. हे लोक व्हाईट कॉलर दहशतीचे मॉड्यूलचा भाग होते. याचे धागे काश्मीर, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशपर्यंत पोहोचले होते. दिल्ली स्फोटाचा संबंध थेट पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदशी जोडला जातोय..काश्मीरातल्या पुलवामा जिल्ह्यातला रहिवाशी असलेला २८ वर्षीय डॉक्टर उमर नबी यांने १० नोव्हेंबर रोजी लाल किल्ल्याजवळ स्फोटकांनी भरलेली आय-२० कार घेऊन गेला. कारमधल्या स्फोटकांचा त्याने स्फोट केला. त्यात त्याचाही मृत्यू झाला. या घटनेत आतापर्यंत १२ लोकांचा जीव गेला आहे. उमर नबी हा या मॉड्यूलचा एक महत्त्वाचा भाग होता, हे आता तपासातून पुढे आलं आहे..फरीदाबादच्या अल-फलाह विद्यापीठात शिकवणारा डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ मुसैब याच्या अटकेनंतर उमर नबीच्या कटाचा खुलासा झाला. डॉक्टर गनईच्या खोलीतून ३६० किलो अमोनियम नायट्रेट जप्त करण्यात आलेलं आहे. उमरला या जप्तीबद्दल माहिती झाल्यानंतर तो घाबरला आणि वेळेपूर्वीच स्फोट घडवून आणला.उमर नबीचं शैक्षणिक रेकॉर्ड अतिशय चांगलं होतं, असं तपासातून पुढे आलं आहे. परंतु तो एकटेपणा धार्मिक यात्रेनंतर पूर्णपणे बदलून गेला होता. २०२१ मध्ये तो डॉ. गनईसोबत तुर्कीला गेला होता. तेथेच या दोघांची ओळख जैश-ए-मोहम्मदच्या काही सदस्यांसोबत झाली. माघारी आल्यानंतर त्याची वागणूक कट्टरतावादी झाली होती. त्याने दहशतीचा रस्ता निवडला..या दोन्ही डॉक्टरांनी मिळून अमोनियम नायट्रेट, पोटॅशियम नायट्रेट आणि सल्फर असे स्फोटक घटक जमा करणं सुरु केलं. हे सामान त्यांनी अल फलाह विद्यापीठ आणि परिसरात साठवायला सुरुवात केली. या स्फोटकांपासून ते व्हेईकल बॉम्ब तयार करणार होते. डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या हल्ल्याच्या तयारी सुरु होती. उमरने डिसेंबरच्या पहिला आठवड्यात मोठा हल्ला करण्याचा मनोदय जवळच्या लोकांना बोलून दाखवला होता..१० नोव्हेंबर रोजी त्याने आपल्या i20 कारमध्ये स्फोटकं ठेवली आणि सर्किट असेंबल करण्याची तयारी केली. त्याने VBIED (Vehicle-Borne Improvised Explosive Device) तयार करण्यासाठी इंटरनेटवरुन ट्युटोरियल्स वापरले. त्यातच फरीदाबा पोलिसांनी २ हजार ९०० किलो स्फोटकं जप्त केली आणि दहशवादाचं मॉड्यूलचा भांडाफोड झाल्याचं घोषित केलं. मुळे उमर नबी पूर्णपणे घाबरुन गेला. तो काही काळ शहरातल्या एका मशिदीत लपून बसला. तिथे तीन तास थांबल्यानंतर त्याने कार घेऊन लाल किल्ल्याकडे जाणं केलं आणि स्फोट घडवून आणला..