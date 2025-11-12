देश

Delhi Blast: 6 डिसेंबर रोजी मोठ्या हल्ल्याची तयारी, पण 10 नोव्हेंबरलाच केला स्फोट; दहशतीच्या डॉक्टरांचा कट कसा फसला?

Terror Plot Foiled Why Did Suspect Dr. Umar Nabi Detonate the Red Fort Blast Prematurely on November 10 Instead of December 6?: डिसेंबर महिन्यात मोठा हल्ला करण्याच्या तयारीतमध्ये दहशतवादी होते.
Delhi Red fort blast: दिल्ली बॉम्बस्फोटाचा तपास जसा पुढे जातोय, तसे अनेक धक्कादायक समोर येत आहेत. i20 कारचा चालक आणि संशयित दहशतवादी डॉक्टर उमर नबी हा ६ डिसेंबर रोजी म्हणजेच बाबरी मशीद पाडल्याच्या ऐतिहासिक दिवशी मोठ्या हल्ल्याची तयारी करीत होता. त्या माध्यमातून तो दिल्लीला मोठा हादरा देणार होता.

