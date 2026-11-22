दिल्ली : अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आणि छोटा शकील यांच्या गुन्हेगारी नेटवर्कशी संबंधित कुख्यात गुंड नसीम दुर्राणी शुक्रवारी (२० नोव्हेंबर) उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथे पोलीस चकमकीत ठार झाला. दिल्ली पोलीस आणि नोएडा विशेष कृती दलाच्या (एसटीएफ) संयुक्त पथकाने ही कारवाई केली. त्याच्यावर ५० हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. दिल्लीतील एका हत्या प्रकरणात त्याचा शोध सुरू होता..दिल्लीतील हत्या प्रकरणानंतर पोलिसांकडून शोधदिल्लीतील सोनिया विहार परिसरात १६ नोव्हेंबर रोजी कायदा मंत्री कपिल मिश्रा यांच्या कॅम्प कार्यालयाबाहेर समीर नावाच्या तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेत सुमारे १६ गोळ्या झाडण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या हत्येच्या तपासात नसीम दुर्राणीचे नाव समोर आल्यानंतर दिल्ली पोलीस त्याचा शोध घेत होते.गाझियाबादमधील लोणी पोलीस ठाण्यात दाखल खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यातही तो फरार होता. त्याच्या अटकेसाठी ५० हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये त्याच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न आणि खंडणीसह २६ हून अधिक गंभीर गुन्हे दाखल होते. त्याच्यावर चार खुनांचे गुन्हेही नोंद असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..दाऊद टोळी आणि छोटा शकीलशी संबंधउत्तर प्रदेश विशेष कृती दलाचे अपर पोलीस महासंचालक अमिताभ यश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नसीम दुर्राणी हा दाऊद इब्राहिमच्या गुन्हेगारी नेटवर्कशी संबंधित होता. छोटा शकीलच्या संपर्कात राहून तो गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सक्रिय होता.छोटा शकीलच्या सांगण्यावरून पाकिस्तानी-कॅनेडियन लेखक आणि विचारवंत तारिक फतेह तसेच तुरुंगात असलेला गुंड छोटा राजन यांच्या हत्येची सुपारी दुर्राणीने घेतल्याचा आरोप आहे. हा कट प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्याच्यावर कारवाई केली होती, अशी माहिती एसटीएफने दिली..दिल्लीतील अन्य हत्यांमध्येही सहभागाचा संशयगेल्या सहा महिन्यांत दिल्लीतील खजुरी खास परिसरात झालेल्या दोन महत्त्वाच्या हत्यांमध्येही नसीम दुर्राणीचा सहभाग असल्याचा संशय तपास यंत्रणांना होता. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातील त्याच्या गुन्हेगारी कारवायांचा तपास सुरू असताना बुलंदशहरमध्ये संयुक्त पथकाने त्याला चकमकीत ठार केले.या कारवाईमुळे दिल्लीतील हत्या प्रकरणांच्या तपासाला महत्त्वाची दिशा मिळण्याची शक्यता असून, दुर्राणीच्या गुन्हेगारी नेटवर्कशी संबंधित अन्य व्यक्तींचा शोधही तपास यंत्रणांकडून घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.