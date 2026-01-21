देश

Delhi- Dehradun Expressway: अवघ्या २.५ तासांत गाठा उत्तराखंड! प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी, महत्त्वाचा एक्सप्रेस वे लवकरच खुला होणार

Uttarakhand Travel: दिल्ली ते देहरादून हे अंतर आता अवघ्या काही तासांवर आले आहे. बहुप्रतिक्षित दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूर्णत्वाकडे असून, लवकरच तो प्रवाशांसाठी खुला होणार आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
दिल्ली ते देहरादून हे अंतर आता अवघ्या काही तासांवर आले आहे. बहुप्रतिक्षित दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूर्णत्वाकडे असून, लवकरच तो प्रवाशांसाठी खुला होणार आहे. या एक्सप्रेसवेमुळे केवळ प्रवासाचा वेळच वाचणार नाही, तर तो एक आधुनिक अभियांत्रिकीचा उत्कृष्ट नमुना म्हणूनही ओळखला जाईल.

Infrastructure

