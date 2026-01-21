Delhi- Dehradun Expressway: अवघ्या २.५ तासांत गाठा उत्तराखंड! प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी, महत्त्वाचा एक्सप्रेस वे लवकरच खुला होणार

दिल्ली ते देहरादून हे अंतर आता अवघ्या काही तासांवर आले आहे. बहुप्रतिक्षित दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूर्णत्वाकडे असून, लवकरच तो प्रवाशांसाठी खुला होणार आहे. या एक्सप्रेसवेमुळे केवळ प्रवासाचा वेळच वाचणार नाही, तर तो एक आधुनिक अभियांत्रिकीचा उत्कृष्ट नमुना म्हणूनही ओळखला जाईल..सुमारे ११,९७० कोटी रुपये खर्चून उभारलेला हा २१० किलोमीटर लांबीचा कॉरिडोर दिल्ली आणि उत्तराखंडमधील कनेक्टिव्हिटीमध्ये क्रांती घडवून आणणार आहे..वेळेची मोठी बचतसध्या दिल्ली ते देहरादून हे अंतर कापण्यासाठी ६ ते ७ तास लागतात. या एक्सप्रेसवेमुळे हे अंतर अवघ्या २.५ तासांत पूर्ण होईल. यामुळे पर्यटनाला गती मिळेल आणि दोन्ही राज्यांमधील व्यापारालाही बळकटी मिळेल..आधुनिक बांधणी आणि एलिवेटेड रस्तेया एक्सप्रेसवेचा बराचसा भाग 'एलिवेटेड' (उंच पुलावर) आहे. दिल्लीतील अक्षरधामपासून या प्रवासाला सुरुवात होते. गीता कॉलनीपासूनच एलिवेटेड रस्ता सुरू होतो, ज्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीचा त्रास होणार नाही. हा ६ लेनचा महामार्ग अत्यंत रुंद आणि सुरक्षित प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी डिझाइन केला आहे..वन्यजीव आणि निसर्गाचे रक्षणया एक्सप्रेसवेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे सहारनपूरनंतरचा टप्पा. हा भाग राजाजी नॅशनल पार्क आणि शिवालिक पर्वतरांगांमधून जातो. प्राण्यांच्या वावरात अडथळा येऊ नये म्हणून आशियातील सर्वात मोठा (१२ किमी) एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर येथे उभारण्यात आला आहे. जंगलातील शांतता भंग होऊ नये म्हणून ध्वनीरोधक (Sound Barriers) आणि विशेष लायटिंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे..आधुनिक सुविधा आणि सुरक्षादर ३० किलोमीटरवर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स, खाण्यापिण्याची ठिकाणे आणि विश्रांती कक्ष असतील. लोणी येथे पहिला टोल बूथ असून, दर १७ किलोमीटरवर रुग्णवाहिका आणि हायवे पेट्रोलिंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आपत्कालीन मदतीसाठी १०३३ हा नंबर २४ तास उपलब्ध असेल. देहरादूनला पोहोचण्यापूर्वी प्रवाशांना ३०० मीटर लांबीच्या बोगद्यातून जावे लागेल, ज्याच्या भिंतींवर उत्तराखंडच्या संस्कृतीचे दर्शन घडवणारी कलाकुसर करण्यात आली आहे..उत्तर प्रदेशातील महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारहा महामार्ग दिल्लीतून निघून बागपत, शामली, मुझफ्फरनगर आणि सहारनपूरमार्गे उत्तराखंडमध्ये प्रवेश करतो. बागपतजवळ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवेशी जोडणी देण्यात आल्याने हरियाणा आणि पंजाबच्या प्रवाशांनाही याचा मोठा फायदा होईल..Mumbai: वाहतूक कोंडी सुटणार! मुंबई ते पुणे फक्त ९० मिनिटांत आणि बेंगळुरू प्रवास ५ तासांत होणार, नवीन एक्सप्रेसवेची घोषणा.दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हा भारताच्या पायाभूत सुविधांमधील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. सध्या यावर ट्रायल रन यशस्वी झाले असून, केवळ किरकोळ फिनिशिंगचे काम उरले आहे. लवकरच पंतप्रधान या महामार्गाचे लोकार्पण करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.