दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया ICU मध्ये, ऑक्सिजनची पातळी कमी

नवी दिल्ली - दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर ते होम क्वारंटाइन होते. मात्र तब्येत खालावल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. बुधवारी रात्री लोकनायक जयप्रकाश रुग्णालयातील आय़सीयुमध्ये हलवण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सिसोदिया यांच्या शरिरातील ऑक्सिजनची पातळी कमी होऊ लागल्याने सायंकाळी चारच्या सुमारास रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं. सध्या डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली असून प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगितलं जात आहे. सिसोदिया यांची प्रकृती स्थिर असली तरी ताप अधिक असल्यानं आणि ऑक्सिजनची पातळी कमी झाल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरु असून चिंतेचं कारण नाही. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिसोदिया यांची प्रकृती सध्या ठीक आहे. गरज पडल्यास त्यांना ऑक्सिजन सपोर्ट दिला जाऊ शकतो असंही त्यांनी सांगितले. हल्का बुख़ार होने के बाद आज कोरोना टेस्ट क़राया था जिसकी रिपोर्ट पोज़िटिव आई है. मैंने स्वयं को एकांतवास में रख लिया है.

फ़िलहाल बुख़ार या अन्य कोई परेशानी नहीं है मैं पूरी तरह ठीक हूँ. आप सब की दुआओं से जल्द ही पूर्ण स्वस्थ होकर काम पर लौटूँगा. — Manish Sisodia (@msisodia) September 14, 2020

