Delhi Elections:'आप'ची वाटचाल हॅटट्रिकच्या दिशेने; पक्षाचं कार्यालय सजलं, जल्लोषाची तयारी

नवी दिल्ली Delhi election 2020 : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला विजय मिळणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. निवडणुकीच्या सुरुवातीपासूनच आम आदमी पार्टीला सकारात्मक वातावरण होतं. सकाळच्या पहिल्या टप्प्यात आपला जवळपास 50 जागांवर आघाडी मिळत असल्याचं दिसत आहे. आम आदमी पक्षानं दिल्लीत 2013, 2015मध्ये सलग दोन निवडणुका जिंकल्या होत्या. त्यामुळं तिसऱ्यांदा निवडणूक जिंकून केजरीवाल हॅटट्रिक करत आहेत.

Delhi: Aam Aadmi Party office decked up ahead of #DelhiElectionResults . https://t.co/No8TVk27nO pic.twitter.com/KKQcdrRFNv

An Aam Aadmi Party supporter at party office in Delhi. #DelhiResults pic.twitter.com/7WhhzIhQao

— ANI (@ANI) February 11, 2020