राजधानी हादरली! मंदिर लक्ष्य करून मोठ्या स्फोटाची तयारी? गुप्तचर इशाऱ्यानंतर संपूर्ण दिल्ली सतर्क

नवी दिल्ली: लाल किल्ल्याजवळ संभाव्य दहशतवादी हल्ल्याची गुप्तचर सूचना मिळताच दिल्ली पोलिसांसह विविध सुरक्षा यंत्रणांनी शहरात उच्च स्तरावरील अलर्ट जारी केला आहे. सूत्रांच्या मते, पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तैयबा या दहशतवादी संघटनेने चांदणी चौक परिसरातील एका मंदिराला लक्ष्य करून आयईडी हल्ला करण्याची योजना आखली आहे. एनआयने याबाबत वृत्त दिले आहे..गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लाल किल्ल्याभोवतालचा परिसर आणि चांदणी चौकातील प्रमुख धार्मिक स्थळे या संघटनेच्या निशाण्यावर आहेत. विशेषत: चांदणी चौकातील एका मंदिरावर हल्ला करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या कटाचा उद्देश भारतात मोठ्या प्रमाणात दहशत माजवणे हा असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले..चांदणी चौकातील मंदिराला लक्ष्यया पार्श्वभूमीवर गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "दिल्लीतील लाल किल्ल्यासमोर स्फोट घडवण्याचा इशारा मिळाला आहे. लष्कर-ए-तैयबा आयईडीचा वापर करून चांदणी चौकातील मंदिराला लक्ष्य करू शकते." याशिवाय, पाकिस्तानातील इस्लामाबाद येथे ६ फेब्रुवारी रोजी एका मशिदीत झालेल्या स्फोटाचा बदला घेण्यासाठी ही संघटना भारतात मोठ्या हल्ल्याची तयारी करत असल्याचेही सूत्रांनी निदर्शनास आणले. "इस्लामाबाद मशिदी स्फोटाचा सूड घेण्यासाठी लष्कर-ए-तैयबा देशातील प्रमुख मंदिरांना निशाणा बनवू शकते," असे गुप्तचर सूत्रांचे मत आहे..Santosh Deshmukh Case Update : संतोष देशमुख हत्या प्रकरण! कृष्णा आंधळे तीनदा गावात आला; जिवाला धोका, मुख्यमंत्र्यांना कळवणार धनंजय देशमुखांची माहिती.सुरक्षा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आलीदिल्लीतील संवेदनशील ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे. लाल किल्ला, चांदणी चौक आणि आसपासच्या परिसरात कडक नाकाबंदी, तपासणी आणि गस्त वाढवण्यात आली आहे..हा अलर्ट नोव्हेंबर २०२५ मध्ये लाल किल्ल्याजवळ घडलेल्या भीषण स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आला आहे. १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक १ जवळ स्फोटकांनी भरलेल्या एका कारचा स्फोट झाला होता. या घटनेत १५ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेक वाहनांना आग लागली होती. या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) करत आहे..बॉम्बस्फोट प्रकरणातील तपास पूर्णअलीकडेच, या दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणातील तपास पूर्ण करण्यासाठी १३ फेब्रुवारी रोजी पटियाला हाऊस कोर्टातील विशेष एनआयए न्यायालयाने तपास कालावधी आणखी ४५ दिवसांनी वाढवला. एनआयएने ९० दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने सात आरोपींच्या न्यायालयीन कोठडीत मार्चपर्यंत मुदत वाढवली आहे..