राजधानी हादरली! मंदिर लक्ष्य करून मोठ्या स्फोटाची तयारी? गुप्तचर इशाऱ्यानंतर संपूर्ण दिल्ली सतर्क

Delhi on high alert : दिल्लीतील लाल किल्ला आणि चांदणी चौक परिसरात संभाव्य आयईडी हल्ल्याच्या गुप्तचर इशाऱ्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क; मंदिरांना लक्ष्य करण्याचा कट उघड
Delhi on High Alert After Intelligence Warns of Possible IED Plot Near Chandni Chowk Temple

Sandip Kapde
Updated on

नवी दिल्ली: लाल किल्ल्याजवळ संभाव्य दहशतवादी हल्ल्याची गुप्तचर सूचना मिळताच दिल्ली पोलिसांसह विविध सुरक्षा यंत्रणांनी शहरात उच्च स्तरावरील अलर्ट जारी केला आहे. सूत्रांच्या मते, पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तैयबा या दहशतवादी संघटनेने चांदणी चौक परिसरातील एका मंदिराला लक्ष्य करून आयईडी हल्ला करण्याची योजना आखली आहे. एनआयने याबाबत वृत्त दिले आहे.

delhi
NIA

