High Court: गर्भपातासाठी पतीची परवानगी नको! उच्च न्यायालयाचे एकाच दिवशी दोन मोठे ऐतिहासिक निर्णय, महिलांना मोठा दिलासा

दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिलांच्या अधिकारांशी निगडित दोन महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये स्पष्ट निर्णय दिले आहेत. पहिल्या प्रकरणात, गर्भपातासाठी पतीच्या परवानगीची गरज नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. एका महिलेला १४ आठवड्यांच्या गर्भधारणेच्या समाप्तीप्रकरणी दोषमुक्त करताना, न्यायालयाने तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा चालू ठेवण्यास दबाव टाकता येणार नाही, असे नमूद केले. .महिलेच्या शारीरिक स्वायत्ततेचा भंगन्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने असे मत व्यक्त केले की, असे करणे म्हणजे महिलेच्या शारीरिक स्वायत्ततेचा भंग होतो आणि त्यामुळे तिच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. ही महिला तिच्या पतीपासून दूर राहत होती आणि वैवाहिक विवादांमध्ये तिच्या प्रजनन निर्णयाचा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे, असा न्यायालयाचा आग्रह होता. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३१२ अंतर्गत या प्रकरणात कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले..वैद्यकीय गर्भधारणा समाप्ती कायद्याचा उल्लेखन्यायालयाने वैद्यकीय गर्भधारणा समाप्ती कायद्याचा उल्लेख करून सांगितले की, गर्भपाताच्या निर्णयात पतीची संमती अनिवार्य नाही. या महिलेला दंडाधिकारी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला तिने आव्हान दिले होते. तिच्या युक्तिवादात प्रजनन स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक गोपनीयतेच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला..पत्नीच्या उत्पन्नाबाबत महत्त्वाचे निरीक्षणदुसऱ्या प्रकरणात, अंतरिम भरणपोषणाशी संबंधित खटल्यात न्यायालयाने पत्नीच्या उत्पन्नाबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. पत्नी कमावते किंवा स्वत:च्या पालनपोषणासाठी सक्षम आहे, असे केवळ दाव्यावरून गृहीत धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा गृहितकांना पाठबळ देण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक आहेत. न्यायालयाने हेही लक्षात घेतले की, या महिलेचे शिक्षण फक्त अकरावीपर्यंत आहे. पुराव्याविना तिला कमावणारी म्हणून मानणे अयोग्य ठरेल. या टप्प्यावर पत्नीच्या आर्थिक स्थितीबाबत कोणतेही अनुमान काढणे न्यायोचित नाही, असा न्यायालयाचा अभिप्राय होता..स्वातंत्र्याबाबत पुराव्याची आवश्यकताहे दोन्ही निर्णय महिलांच्या अधिकारांना मजबूत करणारे आहेत. पहिल्या प्रकरणात, महिलेच्या शरीरावर तिचा पूर्ण हक्क असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले, तर दुसऱ्या प्रकरणात आर्थिक स्वातंत्र्याबाबत पुराव्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली.दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या आदेशांमुळे वैवाहिक आणि कौटुंबिक खटल्यांमध्ये नवीन दृष्टिकोन निर्माण होऊ शकतो. महिलांच्या अधिकारांबाबत समाजात जागरूकता वाढवण्यासाठी हे निर्णय उपयुक्त ठरतील. न्यायालयाने कायद्याच्या विविध कलमांचा हवाला देत हे मत व्यक्त केले..आर्थिक बाबींमध्ये महिलांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याची मुभागर्भधारणा आणि आर्थिक बाबींमध्ये महिलांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याची मुभा मिळाली आहे. न्यायालयाने मानसिक आघात आणि अधिकारांच्या उल्लंघनावर भर दिला, ज्यामुळे वैवाहिक संबंधांतील समतोल राखण्यास मदत होईल.