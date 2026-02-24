देश

High Court Verdict: सेक्सनंतर जन्मकुंडलीचा बहाणा करून लग्न नाकारणे हा गुन्हा; दिल्ली उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निकाल

Sandip Kapde
नवी दिल्ली: लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्यानंतर जन्मकुंडली जुळत नसल्याचे कारण पुढे करून लग्न नाकारणे हे फसवणुकीचे लक्षण असून, ते फौजदारी गुन्ह्यात मोडू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालयाने अशा प्रकारच्या वर्तनामुळे पुरुषाच्या वचनबद्धतेवर गंभीर शंका निर्माण होते, असे स्पष्ट केले. याच प्रकरणात बलात्काराच्या आरोपाखालील एका व्यक्तीचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला.

