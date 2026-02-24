High Court Verdict: सेक्सनंतर जन्मकुंडलीचा बहाणा करून लग्न नाकारणे हा गुन्हा; दिल्ली उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निकाल

नवी दिल्ली: लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्यानंतर जन्मकुंडली जुळत नसल्याचे कारण पुढे करून लग्न नाकारणे हे फसवणुकीचे लक्षण असून, ते फौजदारी गुन्ह्यात मोडू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालयाने अशा प्रकारच्या वर्तनामुळे पुरुषाच्या वचनबद्धतेवर गंभीर शंका निर्माण होते, असे स्पष्ट केले. याच प्रकरणात बलात्काराच्या आरोपाखालील एका व्यक्तीचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला..न्यायाधीश स्वर्ण कांत शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती. सादर केलेल्या पुराव्यांवरून न्यायालयाला असे दिसून आले की, आरोपीने तक्रारदार महिलेला वारंवार खात्री पटवली होती की जन्मकुंडली मिळाली असून, लग्नात कोणताही अडथळा येणार नाही. एका संदेशाद्वारे आरोपीने कथितपणे सांगितले होते की, दुसऱ्याच दिवशी लग्न होईल. मात्र, नंतर कुंडली जुळत नसल्याचे कारण देत लग्न करण्यास पूर्ण नकार दिला. खंडपीठाने म्हटले की, सुरुवातीला लग्नाचे आश्वासन देणे आणि नंतर अचानक कुंडलीचा मुद्दा उपस्थित करणे, यामुळे आरोपीच्या हेतूची प्रामाणिकता आणि त्याच्या वचनांची सत्यता यावर प्रथमदर्शनी प्रश्नचिन्ह उभे राहते..न्यायालयाने या प्रकरणाला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ६९ अंतर्गत बसवले. हे कलम विशेषतः लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन किंवा फसवणुकीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्याच्या प्रकरणांशी संबंधित आहे. न्यायाधीश शर्मा यांनी निदर्शनास आणले की, जर जन्मकुंडली जुळवणे इतके महत्त्वाचे होते, तर शारीरिक संबंध सुरू होण्यापूर्वीच हा प्रश्न सोडवला गेला असता. कुंडलींच्या समस्येचे निराकरण करण्याचे आश्वासन देऊन संमती घेतली गेली आणि नंतर त्याच आधारावर नकार दिला गेला, यावरून खोट्या आश्वासनावर आधारित संमती मिळवल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात, असे न्यायालयाने नमूद केले..Supreme Court: इतर मुस्लिम ओबीसींचे काय? सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा आरक्षण मागणाऱ्या वकिलाला प्रश्न.काय आहे प्रकरण?तक्रारदार महिलेने आरोपीवर दीर्घकाळ प्रेमसंबंध असल्याचा आणि लग्नाचे आश्वासन देऊन अनेकदा शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप केला. सुरुवातीला आरोपी व त्याच्या कुटुंबीयांकडून लग्नाचे ठोस आश्वासन मिळाल्याने तिने आपली तक्रार मागे घेतली होती. परंतु नंतर आरोपीने अचानक जन्मकुंडली न जुळल्याचे कारण सांगून लग्न करण्यास नकार दिला. यामुळे महिलेची फसवणूक झाल्याची तिची तक्रार न्यायालयात दाखल झाली..न्यायालयाने आरोपीच्या या दृष्टिकोनाला त्याच्या पूर्वीच्या दाव्यांशी पूर्णपणे विसंगत ठरवले. अशा प्रकारच्या वागणुकीमुळे महिलेच्या भावनिक आणि शारीरिक शोषणाला प्रोत्साहन मिळते, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने जामीन याचिका फेटाळली..Supreme Court Recruitment 2026: सुप्रीम कोर्टामध्ये विविध पदांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या पगारपासून ते अर्ज करण्याची संपूर्ण माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.