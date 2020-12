मोठी अपडेट; डिसेंबरमध्येच देशात दाखल होणार कोरोना लशीची पहिली खेप

नवी दिल्ली- देशात लवकरच कोरोना विषाणूविरोधात लढण्यासाठी लशीकरण सुरु होणार आहे. 28 डिसेंबर रोजी दिल्लीत कोरोना लशीची पहिली खेप येणार आहे. देशात कोरोना लशीची तयारी चार वेगवेगळ्या कंपन्या करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लवकरच कोरोना लस उपलब्ध होणार असल्याचं म्हटलं होतं.

दिल्ली एअरपोर्टच्या सीईओने दिली आनंदाची बातमी

दिल्ली एअरपोर्टचे सीईओ विदेह कुमार जयपुरिया (Videh Kumar Jaipuria) यांनी सांगितलं की, 28 डिसेंबर रोजी कोरोना लशीची पहिली खेप येईल. या दिवशी 80 लाख लशीचे डोस आपल्याला मिळतील.

There's a truck management system for booking slots so that waiting time for trucks carrying #COVID19 vaccines is minimised. We are looking at different containers to augment cool chain capacity: Delhi International Airport (DIAL) CEO Videh Jaipuriar on handling #COVID19 vaccines https://t.co/ji7o8zHQhc pic.twitter.com/PPwbtn3tFQ — ANI (@ANI) December 22, 2020

केंद्र सरकारची तयारी

केंद्राने राज्य सरकारांना सोबत घेऊन गेल्या काही महिन्यांपासूनच लशीकरणाची तयारी सुरु केली आहे. राज्य, जिल्हा आणि ब्लॉक स्तरावर टास्क फोर्स तयार करण्यात आले आहे. मास्टर ट्रेनर्संना ट्रेनिंग देण्यात आली आहे, जे देशातील हजारो स्वयंसेवकांना ट्रेनिंग देतील. केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांच्या म्हणण्यानुसार, 260 जिल्ह्यातील 20 हजारांपेक्षा अधिक लोकांना आतापर्यंत ट्रेनिंग मिळाली आहे.

No specific date has been given for vaccine re-distribution. If you look at whatever is the govt line, sometimes in January 2021, #COVID19 vaccine should be available for redistribution: Delhi International Airport (DIAL) CEO Videh Jaipuriar on redistribution of #COVID19 vaccines https://t.co/hlXL0idrmW pic.twitter.com/ggGKaRjSlM — ANI (@ANI) December 22, 2020

लशीच्या डिलिव्हरीची रियल-टाईम मॉनिटरिंग होणार

Co-WIN नावाचा एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे लशीच्या डिलिव्हरीची रियल-टाईम मॉनिटरिंग शक्य होईल. याचे मोबाईल अॅपही विकसित करण्यात आले आहे. Co-WIN प्लॅटफॉर्मने लशीच्या तापमानाचीही ट्रॅकिंग केली जाऊ शकते.

Our preparations are sufficient as of what has been indicated to us currently. But, if capacity needs to be increased, then we can increase the number of containers at a short notice of 2-3 days: Delhi International Airport (DIAL) CEO Videh Jaipuriar on handling #COVID19 vaccines https://t.co/LeZ85IMSVB pic.twitter.com/d9R5qf7qRs — ANI (@ANI) December 22, 2020

जानेवारीपासून सुरु होईल लशीकरण

देशभरात 28,000 ते 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स आहेत, ज्यांना स्ट्रीमलाईन केलं जात आहे. आरोग्य मंत्रालयातील सूत्रांनुसार, जानेवारी महिन्यापासून लशीकरण सुरु होईल. सुरुवातीच्या काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस दिली जाणार आहे.