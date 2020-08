दिल्लीत प्रेशर कुकरमध्ये स्फोटकं; ISIS च्या दहशतवाद्याला अटक

दिल्ली - दिल्लीतील धौला कुआ रिंग रोडजवळ एका दहशतवाद्याला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. विशेष पथकाने केलेल्या मोहिमेवेळी चकमकही झाली. यावेळी एकाला ताब्यात घेतलं असून त्याचा साथीदार पळून गेला. ताब्यात घेण्यात आलेल्या दहशतवाद्याचं नाव अबू युसूफ असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्याच्याकडून 2 आयईडी आणि शस्त्रे जप्त करण्यात आली. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने काल रात्री उशिरा शोध मोहिम सुरू केली होती. दहशतवादी मोठा घातपात करण्याच्या तयारीत होते.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ताब्यात घेतलेला ISIS दहशतवादी अबू युसूफ उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर इथला आहे. एक पथक बलरामपूरमध्ये पोहोचलं आहे. अबू युसूफसोबत एकजण होता ते फरार झाला आहे. त्याला पकडण्यासाठी पथके रवाना केली आहेत. नॅशनल सिक्युरीटी गार्डचे कमांडो सध्या परिसरात इतर काही स्फोटके आहेत का याचा तपास करत आहेत. प्रेशर कुकरमध्ये IED सापडले असून त्याचे वजन किती आहे ते समजू शकलेले नाही. अधिक तपासानंतर माहिती समोर येईल असं दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं.

The IEDs were found in a pressure cooker; the weight yet not clear, it will be confirmed after the investigation: Delhi Police

One ISIS operative was arrested from the site with Improvised Explosive Devices (IEDs), earlier today by Delhi Police Special Cell.

