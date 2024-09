देश

Delhi CM Atishi: आमदार झाल्यानंतर चौथ्याच वर्षी मुख्यमंत्री; ऑक्सफोर्डमध्ये शिकलेल्या आतिशी यांनी कसा केला चमत्कार?

Atishi to be the new Delhi CM Who is She? आतिशी या २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा आमदार झाल्या होत्या, त्यानंतर २०२३ मध्ये त्या पहिल्यांदा केजरीवाल सरकारमध्ये मंत्री झाल्या.