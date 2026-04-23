IRS अधिकाऱ्याच्या मुलीवर बेशुद्धावस्थेत अत्याचार अन् हत्या, आदल्या दिवशी विवाहितेशी बळजबरी संबंध; आरोपीबाबत धक्कादायक खुलासा

Delhi IRS Daughter Murder Case दिल्लीत आयआरएस अधिकाऱ्याच्या २१ वर्षीय मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्या प्रकरणी आरोपीला अटक करण्यात आलीय. त्याच्या चौकशीत आता धक्कादायक खुलासा झाला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
राजधानी दिल्लीत वरिष्ठ आयआरएस अधिकाऱ्याच्या २१ वर्षीय मुलीची बलात्कारानंतर हत्या करणाऱ्या राहुल मीणा याला बुधवारी अटक करण्यात आली. त्याला द्वारकेतून ताब्यात घेतलं. आरोपीची रात्री उशिरा पोलिसांनी चौकशी केली असता त्यात अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. आरोपी राहुल हा अधिकाऱ्याच्या घरी कामासाठी होता. महिन्याभरापूर्वीच त्याला कामावरून काढून टाकण्यात आलं होतं.

