Supreme Court: दिल्लीतील दंगलीमागे सत्तांतराचा मोठा कट; पोलिसांचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

नवी दिल्ली : 'दिल्लीत २०२० मध्ये झालेली दंगल ही अचानक भडकली नव्हती तर देशाचे ऐक्य आणि अखंडता कमकुवत करण्यासाठी आणि सत्तांतर घडवून आणण्यासाठी रचण्यात आलेल्या कटाचा तो भाग होता,' असे दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे..या दंगलीतील आरोपी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यासह अन्य काही आरोपींनी जामीन अर्ज दाखल केले आहेत. त्याला विरोध करत १७७ पानांचे प्रतिज्ञापत्र पोलिसांकडून सादर करण्यात आले आहे..तांत्रिक पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबाच्या आधारे पोलिसांनी हे प्रतिज्ञापत्र तयार केले आहे. 'जातीय आधारावर रचण्यात आलेल्या एका व्यापक कटाचा भाग म्हणून या दंगलीकडे पाहिले जावे..संघटित आणि सुनियोजित हिंसाचाराचा एक देशव्यापी पॅटर्न यात अवलंबिला होता. त्यानुसार उत्तर प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि कर्नाटक यासारख्या राज्यांमध्येही दंगली घडविण्यात आल्या होत्या. .Delhi Riots 2020 Update : ''अचानक नव्हता उफळला दिल्लीत हिंसाचार, सत्ता बदलण्यासाठीचा तो होता कट'' ;पोलिसांचा दावा!.दिल्ली दंगलीच्या आरोपींनी न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग केला असून कार्यवाहीत विलंब व्हावा, यासाठी प्रक्रियेचा निर्लज्जपणे दुरुपयोग केला आहे. या विलंबामुळे न्यायिक प्रक्रियेत बाधा निर्माण झाली आहे,' असे पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.