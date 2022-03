Delhi court blast: आरोपी ‘त्या’ गोळीबारापासून होता प्रेरित; दिल्ली पोलिसांचा आरोपपत्रात दावा

दिल्लीतील रोहिणी कोर्टात कोर्टरूम नंबर १०२ मध्ये ९ डिसेंबर २०२१ रोजी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आला होता. या याप्रकरणी ४७ वर्षीय डीआरडीओचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ भूषण कटारिया या व्यक्तीला अटक करण्यात आली होती. आता दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने या डीआरडीओ शास्त्रज्ञाविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे.या आरोपपत्रात गेल्या सप्टेंबरमध्ये रोहिणी कोर्टरूममध्ये झालेल्या गोळीबारातून हा डीआरडीओ शास्त्रज्ञ प्रेरित होता असे म्हटले. (The Delhi Police Special Cell has filed a chargesheet against DRDO scientist arrested in rohini bomb blast in last December)

आरोपपत्रात म्हटले आहे की गेल्या सप्टेंबरमध्ये रोहिणी कोर्टरूममध्ये झालेल्या गोळीबारात तीन गुंड मारले गेले होते.या घटनेतुन प्रेरीत होऊन आरोपी डीआरडीओने हा कट रचला होता. आरोपी डीआरडीओचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ भारतभूषण कटारिया यांना त्याचा शेजारी अमित वशिष्ठचा बदला घ्यायचा होता. त्यामुळे हा बॉम्बस्फोट करण्याचा कट रचला गेला.

आमच्याकडे आरोपी शास्त्रज्ञाविरोधात पुरावे आहेत आणि एफएसएल (FSL) अहवालाच्या आधारे आरोपपत्र दाखल करतील, असा दावा सोमवारी पोलिसांनी केलाय. आरोपीने आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला मारण्यासाठी रिमोट ट्रिगर वापरून जाणूनबुजून आयईडी (IED) ठेवला,असे आरोपपत्रात म्हटले आहे.

हेही वाचा: LPG Price Hike : दूध, पेट्रोल-डिझेलनंतर आता LPG सिलिंडरही झाला महाग

भूषण कटारिया हा संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) येथे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ म्हणून सेवेत होते. बिल्डिंगमध्ये शेजारी राहणाऱ्या वकिलाशी त्याचं भांडण होतं. त्यातूनच त्याने शेजाऱ्याचा काटा काढण्याचा प्लान बनवला. त्यानुसार कोर्टरूममध्ये वकिलाच्या वेशात तो पोहचला. तिथे बॉम्ब प्लांट केलेला टिफीन बॉक्स ठेवून तो बाहेर निघाला. त्यानंतर रिमोट कंट्रोलच्या साह्याने त्याने स्फोट घडवून आणला, असे आतापर्यंतच्या तपासातून स्पष्ट झाले