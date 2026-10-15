सीजेपीच्या 'तिरंगा मार्च'ला आडकाठी! दिल्लीतील सेंट्रल पार्क बंद ठेवण्याचा निर्णय; अभिजित दीपकेंची पहिली प्रतिक्रिया, '100 ठिकाणी...'

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टी आक्रमक झाली आहे. उद्या, १६ ऑक्टोबर रोजी सीजेपीने दिल्लीतल्या सेंट्रल पार्कमध्ये ‘लहरा दो तिरंगा’ या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमासाठी मोठ्या संख्येने तरुण सहभागी होणार असल्याची माहिती होती. मात्र नवी दिल्ली नगरपालिका परिषदेने (NDMC) कॅनॉट प्लेस येथील ‘सेंट्रल पार्क’ १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. .एनडीएमसीच्या या निर्णयानंतर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. सीजेपीने आपल्या अधिकृत ‘एक्स’ हँडलवरून प्रशासनावर निशाणा साधत लिहिले, "काळजी करू नका. तुमच्या पोलिसांप्रमाणे नाही, आम्ही एका हातात संविधान आणि दुसऱ्या हातात तिरंगा घेऊन चालतो; आमच्या हातात काठ्या किंवा पॅलेट गन नाहीत.".या निर्णयावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी सवाल उपस्थित केला की, "आम्ही १०० जागांवर आंदोलनाची घोषणा केली, तर नरेंद्र मोदी त्या सर्व १०० जागा बंद करणार का?" प्रशासकीय कारणांचा हवाला देत एनडीएमसीने १५ ऑक्टोबर रोजी सेंट्रल पार्क दोन दिवस बंद ठेवण्याची नोटीस जारी केली.सीजेपीने १६ ऑक्टोबर रोजी सेंट्रल पार्कमध्ये ‘लहरा दो तिरंगा’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचे आवाहन नागरिकांना केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याने आंदोलकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे..दुसरीकडे, या प्रस्तावित मार्चच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. दिल्ली पोलिसांच्या जनसंपर्क अधिकारी डीसीपी नेहा यादव यांनी सांगितले की, एनडीएमसीने पत्र लिहून सेंट्रल पार्क १६ आणि १७ ऑक्टोबरला बंद राहील अशी माहिती दिली आहे..''सीजेपीने १६ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी ५ वाजता नागरिकांना सेंट्रल पार्क येथे जमण्याचे आवाहन केले असून, आम आदमी पक्षानेही आपल्या समर्थकांना तिथे एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, कॅनॉट प्लेस आणि त्याच्या लगतच्या परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश आधीच लागू आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही बेकायदेशीर गर्दीचा किंवा जमावाचा भाग होऊ नये,'' असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.