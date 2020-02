अमित शहांना गृहमंत्रीपदावरून हटवा : सोनिया गांधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीत हिंसाचार सुरु असताना कर्तव्यात कसूर करण्यात आली. त्यांना मंत्रिपदावरून हटविण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केल्याचे काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे.

Sonia Gandhi after submitting a memorandum to President: We call upon you (President) to ensure that life, liberty, & property of citizens are preserved. We also reiterate that you should immediately call for the removal of the Home Minister for his inability to contain violence. https://t.co/fAZURsLu4T pic.twitter.com/3mlAbzePmz

