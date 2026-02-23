Delhi News: दहशतवादी हल्ल्याचा कट उधळला; आठ संशयितांना अटक, लाल किल्ल्यासह धार्मिक स्थळे लक्ष्य

नवी दिल्ली : पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना ‘आयएसआय’ आणि बांगलादेशातील कट्टरतावादी संघटनांच्या सूचनेवरून दिल्लीत मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याचा कट रचणाऱ्या आठ संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..यातील सहा जणांना तमिळनाडूमधून अटक करण्यात आली असून, त्यांना चौकशीसाठी दिल्लीत आणले जाणार आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये काही बांगलादेशी नागरिकांचा समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याच प्रकरणाच्या तपासादरम्यान यापूर्वी दोन जणांना ताब्यात घेण्यात आले होते..लष्करे तैयबा या दहशतवादी संघटनेने भारतातील प्रमुख धार्मिक स्थळांना लक्ष्य केल्याची माहिती केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांनी दिली होती. त्यानंतर शनिवारी लाल किल्ल्याच्या परिसरात स्फोट होण्याची शक्यता वर्तवत सुरक्षा यंत्रणांनी सावधानतेचा इशारा दिला होता..देशाच्या विविध भागांत घातपाती कारवाया करण्याचा या ‘मोड्यूल’चा कट असल्याची ठोस माहिती मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. झडतीदरम्यान पोलिसांना मोठ्या प्रमाणावर मोबाईल फोन आणि सिमकार्ड सापडली आहेत..Chorla Ghat : नाशिक ते बेळगाव धागेदोरे; चोर्ला घाट लूट प्रकरणाने उडवली राज्यसीमांपलीकडे खळबळ.या नेटवर्कची व्याप्ती आणि परकी संबंधांची तपासणी करण्यासाठी या साहित्याचे विश्लेषण केले जात आहे. प्राथमिक तपासानुसार, हा गट ‘आयएसआय’ आणि बांगलादेशातील काही संघटनांच्या संपर्कात होता. या तपासात केंद्रीय यंत्रणांची मदत घेतली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.