देश

Venezuela News: व्हेनेझुएलामध्ये छुपी मोहीम सुरु; अमली पदार्थ तस्करांविरुद्ध CIA ला दिला आदेश, सरकारच्या निष्क्रियतेवर अमेरिकेचा आरोप

Targeting Drug Traffickers: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलामध्ये सीआयएच्या गुप्त मोहीम अस्तित्वात असल्याचे मान्य केले, ज्यामध्ये अमली पदार्थ तस्करांविरुद्ध कारवाई करण्याबरोबरच अमेरिकेतील कैद्यांच्या सोडवणुकीची चौकशीही केली जात आहे
Venezuela News

Venezuela News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वॉशिंग्टन: व्हेनेझुएलामध्ये छुपी मोहीम राबविण्याचे आदेश ‘सीआयए’ या गुप्तचर संस्थेला दिल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज मान्य केले. व्हेनेझुएलामध्ये अमली पदार्थ तस्करांविरोधात जमिनीवरील कारवाई करण्याबाबतची चाचपणी करण्यासाठी ही मोहीम सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Donald Trump
Drugs
Security
Conflict
Venezuela
International

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com