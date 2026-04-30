Ahilyadevi Holkar: महेश्वरमध्ये लवकरच साकारणार 'देवी अहिल्यालोक'! गोदा ते नर्मदा जलयात्रेचा भक्तीमय समारोप, बदलणार पर्यटनाचा चेहरा

पुण्यश्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होळकर यांच्या ३०० व्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र सरकारने आयोजित केलेल्या 'गोदा ते नर्मदा' जलयात्रेचा भव्य समारोप महेश्वर (मध्य प्रदेश) येथे झाला. या सोहळ्याला मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी उपस्थित राहून अहिल्यादेवींच्या सुशासन आणि जलव्यवस्थापनाच्या वारशाला वंदन केले. ही जलयात्रा महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमधील भातृत्व आणि सामायिक सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक ठरली आहे.."महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश जुळ्या भावांसारखे"मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी आपल्या भाषणात दोन्ही राज्यांमधील संबंधांवर भाष्य केले. ते म्हणाले की, एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी (महाराष्ट्र) यात्रेचा शुभारंभ करणे आणि दुसऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी (मध्य प्रदेश) समारोप करणे, हे देवी अहिल्याबाईंच्या व्यापक प्रतिमेचे दर्शन घडवते.लोकमाता अहिल्यादेवींचे आदर्श हे मध्य प्रदेश सरकारसाठी प्रेरणास्त्रोत आहेत. त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी महेश्वर आणि इंदूरमध्ये विशेष कॅबिनेट बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते..महेश्वरचा कायापालट: 'देवी अहिल्यालोक'ची निर्मितीमध्य प्रदेश सरकारने महेश्वरच्या विकासासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. उज्जैनच्या महाकाल लोकच्या धर्तीवर महेश्वरमध्ये 'देवी अहिल्यालोक' निर्माण करण्यात येणार असून, लवकरच त्याचे भूमिपूजन केले जाईल.भाविकांच्या सोयीसाठी महेश्वरला जोडणारा फोरलेन हायवे तयार केला जात आहे. धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी महेश्वरसह इतर धार्मिक शहरांना हेलिकॉप्टर सेवेने जोडण्याचे काम सुरू आहे..जलयात्रेचे स्वरूप आणि उद्दिष्टमहाराष्ट्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाने आयोजित केलेली ही यात्रा जलसंधारणाचा संदेश घेऊन निघाली होती. गोदावरीसह महाराष्ट्रातील १३० नद्यांचे जल आणि अहिल्यादेवींच्या जन्मभूमीतील (चोंडी) पवित्र माती घेऊन ही यात्रा महेश्वरला पोहोचली.२५ एप्रिल २०२६ रोजी त्र्यंबकेश्वर आणि चोंडी येथून सुरू झालेल्या या यात्रेत १००० हून अधिक जलयात्री, भाविक आणि वारकरी सहभागी झाले होते. यात्रेदरम्यान आणलेल्या मातीचा आणि जलाचा वापर करून महेश्वरच्या राजवाडा परिसरात बेलपत्राचे वृक्षारोपण केले जाणार आहे..नर्मदा आरती आणि सांस्कृतिक सोहळामुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी अहिल्या घाटावर विधीवत नर्मदाष्टक महाआरती केली. आकर्षक आतिशबाजी आणि 'नमामि देवी नर्मदे'च्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता. यावेळी अहिल्यादेवींचे वंशज श्रीमंत यशवंतराव होळकर, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकूर आणि महाराष्ट्राचे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, चंद्रशेखर बावनकुळे व जयकुमार रावल उपस्थित होते.हा सोहळा लोकमाता अहिल्याबाई होळकर यांच्या महान कार्याला आणि त्यांनी दिलेल्या जलव्यवस्थापनाच्या धड्यांना उजाळा देणारा ठरला.