Mahashivratri 2026 : भक्तांसाठी मोठी पर्वणी! काशी विश्वनाथ मंदिरात सलग २७ तास दर्शन; पाहा आरतीची वेळ आणि संपूर्ण वेळापत्रक
Kashi vishwanath mahashivratri timetable: महाशिवरात्रीच्या मुहूर्तावर प्रभू महादेवांच्या भक्तांसाठी एक मोठी आणि आनंदाची बातमी आली समोर.
महाशिवरात्रीच्या मुहूर्तावर प्रभू महादेवांच्या भक्तांसाठी एक मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. वाराणसीच्या काशी विश्वनाथ मंदिरात यंदा दर्शनाचे सर्व रेकॉर्ड तुटणार असून भक्तांना सलग २७ तास बाबांचे दर्शन घेता येणार आहे. मंदिर प्रशासनाने या खास सोहळ्याचे पूर्ण वेळापत्रक जाहीर केले आहे.